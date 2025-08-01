Tren Elektrifikasi, Mobil Hybrid Disebut Opsi Paling Realistis

TANGERANG - Mobil hybrid semakin populer di Indonesia karena menawarkan efisiensi bahan bakar. Kendaraan jenis ini juga dianggap cocok untuk beralih ke mobil listrik berbasis baterai karena tidak perlu mengisi daya baterai secara manual.

1. Mobil Hybrid

Chief Marketing Auto2000, Yagimin, mengungkapkan penjualan mobil hybrid menyumbang porsi signifikan dalam total penjualan. Mobil hybrid yang paling laku di Auto2000 adalah Toyota Innova Zenix dan Yaris Cross.

"Untuk model Zenix, sekitar 70 persen penjualannya berasal dari tipe hybrid, sedangkan Yaris Cross bahkan mencapai 80 persen. Jadi bisa dibilang cukup dominan," kata Yagimin, di arena GIIAS 2025, Rabu (30/7/2025).

Melihat tren elektrifikasi di Indonesia semakin berkembang, Yagimin mengatakan Auto2000 bersama Toyota memilih pendekatan multi-pathway. Konsumen bebas memilih mobilitas ramah lingkungan yang cocok untuk keperluannya.

"Toyota bukan tidak mengembangkan EV (Electric Vehicle), tetapi kami mengambil jalur multi-pathway. Kami ingin berkontribusi pada pengurangan emisi dengan cara yang rasional dan sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ajang GIIAS 2025 bisa jadi momen untuk membeli mobil hybrid. Toyota bersama Astra Financial juga mengedukasi pengunjung tentang keuntungan memiliki kendaraan hybrid dari sisi konsumsi BBM, teknologi, hingga fleksibilitas.