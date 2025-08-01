Gelora E Kini Punya Pesaing Mitra EV, Ini Respons DFSK

TANGERANG - Kini pemain di sekitar kendaraan niaga listrik bertambah dengan kehadiran Wuling Mitra EV. Ini menjadi kompetitor bersaing dengan DFSK Gelora E.

1. Gelora E

Diketahui, Wuling ikut meramaikan segmen kendaraan niaga listrik dengan meluncurkan Mitra EV pada Juli.

Terkait hal ini, Head of Sales & Marketing PT Sokonindo Automobile, APM DFSK di Indonesia, Doni Putra Okten, mengaku tidak khawatir. Ia menilai, Gelora E memiliki modal untuk bersaing.

"Commercial EV ini di market share cuma 1 persen. Sekarang kita punya kompetitor tambahan, tapi kita tetap percaya diri," tuturnya di arena GIIAS 2025, Kamis (31/7/2025).

Ia menyebut, Gelora E memiliki desain yang kompak. Hal ini memudahkannya dalam mobilitas.