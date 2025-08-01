Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Gelora E Kini Punya Pesaing Mitra EV, Ini Respons DFSK

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |17:12 WIB
Gelora E Kini Punya Pesaing Mitra EV, Ini Respons DFSK
Gelora E Kini Punya Pesaing Mitra EV, Ini Respons DFSK (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - Kini pemain di sekitar kendaraan niaga listrik bertambah dengan kehadiran Wuling Mitra EV. Ini menjadi kompetitor bersaing dengan DFSK Gelora E. 

1. Gelora E

Diketahui, Wuling ikut meramaikan segmen kendaraan niaga listrik dengan meluncurkan Mitra EV pada Juli. 

Terkait hal ini, Head of Sales & Marketing PT Sokonindo Automobile, APM DFSK di Indonesia, Doni Putra Okten, mengaku tidak khawatir. Ia menilai, Gelora E memiliki modal untuk bersaing. 

"Commercial EV ini di market share cuma 1 persen. Sekarang kita punya kompetitor tambahan, tapi kita tetap percaya diri," tuturnya di arena GIIAS 2025, Kamis (31/7/2025). 

Ia menyebut, Gelora E memiliki desain yang kompak. Hal ini memudahkannya dalam mobilitas. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167187/giias_surabaya-JTLr_large.jpg
Jumlah Pengunjung GIIAS Surabaya 2025 Turun Dibandingkan Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/52/3166449/nissan_x_trail_e_power-suZn_large.jpg
Nissan X-Trail e-Power Diperkenalkan di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166028/tank_300_diesel_dan_ora_03_meluncur_di_giias_surabaya_2025-kqOp_large.jpg
GWM Tank 300 Diesel dan Ora 03 Meluncur di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165986/baic_bj30_hybrid_di_giias_surabaya_2025-GFIA_large.jpg
Ramaikan GIIAS Surabaya 2025, BAIC Kenalkan BJ30 Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165962/suzuki_carry_warna_baru-H37O_large.jpg
GIIAS Surabaya 2025, Suzuki Carry Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/52/3164135/suzuki_fronx-vzHS_large.jpg
Fronx Jadi Andalan Suzuki di GIIAS 2025, Kontribusi Penjualan 38 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement