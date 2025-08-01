TANGERANG - Kini pemain di sekitar kendaraan niaga listrik bertambah dengan kehadiran Wuling Mitra EV. Ini menjadi kompetitor bersaing dengan DFSK Gelora E.
Diketahui, Wuling ikut meramaikan segmen kendaraan niaga listrik dengan meluncurkan Mitra EV pada Juli.
Terkait hal ini, Head of Sales & Marketing PT Sokonindo Automobile, APM DFSK di Indonesia, Doni Putra Okten, mengaku tidak khawatir. Ia menilai, Gelora E memiliki modal untuk bersaing.
"Commercial EV ini di market share cuma 1 persen. Sekarang kita punya kompetitor tambahan, tapi kita tetap percaya diri," tuturnya di arena GIIAS 2025, Kamis (31/7/2025).
Ia menyebut, Gelora E memiliki desain yang kompak. Hal ini memudahkannya dalam mobilitas.