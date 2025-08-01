Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jelang Penutupan, Antusias Pengunjung GIIAS 2025 Semakin Meningkat

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |16:58 WIB
Jelang Penutupan, Antusias Pengunjung GIIAS 2025 Semakin Meningkat
Antusiasme pengunjung GIIAS 2025 semakin meningkat, terutama menjelang penutupan. (Foto: dok GIIAS)
JAKARTA – Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, yang telah berlangsung sejak 23 Juli dan akan ditutup pada 3 Agustus 2025 di ICE BSD City, Tangerang, memasuki akhir pekan terakhirnya.

Antusiasme pengunjung semakin meningkat, terutama menjelang penutupan. Untuk memastikan pengalaman yang nyaman dan lancar, berikut adalah 5 hal penting yang perlu dipersiapkan saat berkunjung ke GIIAS 2025.

1. Tiket Online

Membeli tiket secara online sebelum datang ke GIIAS 2025 memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung. Dengan pembelian online melalui aplikasi atau web Auto360, pengunjung dapat memperoleh tiket secara cepat dan praktis tanpa perlu menunggu saat di lokasi pameran.

Selain itu, pembelian tiket online juga menawarkan harga khusus yang lebih terjangkau, yaitu Rp50.000 untuk weekdays (Senin–Jumat) dan Rp100.000 untuk weekends (Sabtu–Minggu). Sedangkan, harga tiket on the spot di lokasi pameran adalah Rp75.000 untuk weekdays dan Rp125.000 untuk weekends.

GIIAS 2025 juga memberikan akses gratis bagi pengunjung lansia berusia 65 tahun ke atas serta anak-anak di bawah usia 6 tahun. Dengan membeli tiket secara online, pengunjung dapat menikmati kemudahan akses masuk dan pengalaman pameran yang lebih menyenangkan.

      
