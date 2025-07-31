Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Termahal di GIIAS 2025 Harganya Setara Alphard, Intip Spesifikasinya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |17:44 WIB
Motor Termahal di GIIAS 2025 Harganya Setara Alphard, Intip Spesifikasinya
Motor Termahal di GIIAS 2025 Harganya Setara Alphard, Intip Spesifikasinya(Fadli Ramadan)
A
A
A

TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, di ICE BSD City, Tangerang, pada 24 Juli hingga 3 Agustus tak hanya menampilkan mobil baru. Sejumlah brand sepeda motor ikut meramaikan pameran tahunan tersebut. 

1. Motor Termahal di GIIAS 2025

Sebagai informasi, ada 16 merek sepeda motor yang meramaikan GIIAS 2025, seperti Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Dubbs (new-comer), Exotic, Harley-Davidson, Kupprum, Moto Guzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, U-Winfly, Vespa, dan Wedison.

Seluruh produsen tersebut membawa sejumlah model andalannya. Motor yang ditawarkan juga memiliki harga yang beragam, mulai dari termurah hingga paling mahal.

Dari sejumlah motor yang dipamerkan, ternyata ada yang harga jualnya lebih dari Rp1 miliar alias setara Toyota Alphard. Motor yang memegang status sebagai yang termahal di GIIAS 2025 adalah Harley-Davidson Street Glide 2025.

Motor bergaya touring ini resmi tampil gagah di GIIAS 2025. Motor ini ditawarkan kepada pencinta moge (motor gede) di Indonesia. Sepeda motor ini dijual dengan harga Rp1,5 miliar berstatus on the road (OTR) Jakarta.

2. Spesifikasi Harley-Davidson Street Glide

Secara spesifikasi, Street Glide 2025 memiliki dimensi panjang 2.590 mm, tinggi jok 725 mm, dan jarak sumbu roda 1.625 mm. Tangki bahan bakar dapat menampung 22,7 liter bensin, dengan bobot 392,81 kg.

Soal performa, motor ini menggendong mesin Milwaukee-Eight 117, 4-Stroke, DOHC, dengan injeksi bahan bakar port sekuensial elektronik (ESPFI) berkubikasi 1.923 cc. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga 107 hp pada 5.020 rpm dan torsi puncak 175 Nm pada 3.500 rpm.

 

