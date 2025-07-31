Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Gas Tipis Suzuki Jimny di GIIAS 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |18:46 WIB
Gas Tipis Suzuki Jimny di GIIAS 2025
Gas Tipis Suzuki Jimny di GIIAS 2025 (Fadli Ramadan)
A
A
A

TANGERANG - Suzuki meramaikan pameran Gaikindo Indonesia Intetnational Auto Show (GIIAS) 2025 dengan membawa sejumlah lini model yang siap dijajal pengunjung. Salah satu unit yang disediakan untuk test drive adalah Suzuki Jimny 5-pintu.

Meski sudah meluncur sejak tahun lalu, Jimny 5-pintu masih menggoda pengunjung GIIAS 2025. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyediakan satu unit yang bisa dijajal oleh calon konsumen, bahkan rojali (rombongan jarang beli).

1. Test Drive Suzuki Jimny

Redaksi Okezone berkesempatan menjajal Suzuki Jimny 5-pintu. Meski hanya menjajal di area test drive GIIAS 2025, trek yang disediakan cukup untuk merasakan keunggulan SUV keluarga bergaya offroad tersebut.

Pertama masuk ke kabin, kesan yang dirasa adalah cukup commanding layaknya SUV berukuran besar. Padahal, mobil ini memiliki dimensi panjang 3.965 mm, lebar 1.645 mm, tinggi 1.720 mm, dan jarak sumbu roda 2.590 mm.

Interiornya terlihat klasik seperti Jimny pada umumnya, tapi tetap menghadirkan kesan modern. Itu berkat penggunaan panel instrumen kombinasi analog dan digital dengan layar head unit berukuran 9 inci.

Suzuki Jimny 5-pintu ditawarkan dalam pilihan transmisi manual dan otomatis. Mobil ini dibekali sistem 4H dan 4L untuk melewati medan jalan yang berat untuk mendukung aktivitas offroad. 

Sementara untuk di perkotaan, cukup menggunakan penggerak 2H. Pilihan mode penggerak ini berada di konsol tengah, di belakang tuas transmisi yang dapat diaktifkan ketika mobil berhenti sepenuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167187/giias_surabaya-JTLr_large.jpg
Jumlah Pengunjung GIIAS Surabaya 2025 Turun Dibandingkan Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/52/3166449/nissan_x_trail_e_power-suZn_large.jpg
Nissan X-Trail e-Power Diperkenalkan di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166028/tank_300_diesel_dan_ora_03_meluncur_di_giias_surabaya_2025-kqOp_large.jpg
GWM Tank 300 Diesel dan Ora 03 Meluncur di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165986/baic_bj30_hybrid_di_giias_surabaya_2025-GFIA_large.jpg
Ramaikan GIIAS Surabaya 2025, BAIC Kenalkan BJ30 Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165962/suzuki_carry_warna_baru-H37O_large.jpg
GIIAS Surabaya 2025, Suzuki Carry Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/52/3164135/suzuki_fronx-vzHS_large.jpg
Fronx Jadi Andalan Suzuki di GIIAS 2025, Kontribusi Penjualan 38 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement