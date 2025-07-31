Gas Tipis Suzuki Jimny di GIIAS 2025

TANGERANG - Suzuki meramaikan pameran Gaikindo Indonesia Intetnational Auto Show (GIIAS) 2025 dengan membawa sejumlah lini model yang siap dijajal pengunjung. Salah satu unit yang disediakan untuk test drive adalah Suzuki Jimny 5-pintu.

Meski sudah meluncur sejak tahun lalu, Jimny 5-pintu masih menggoda pengunjung GIIAS 2025. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyediakan satu unit yang bisa dijajal oleh calon konsumen, bahkan rojali (rombongan jarang beli).

1. Test Drive Suzuki Jimny

Redaksi Okezone berkesempatan menjajal Suzuki Jimny 5-pintu. Meski hanya menjajal di area test drive GIIAS 2025, trek yang disediakan cukup untuk merasakan keunggulan SUV keluarga bergaya offroad tersebut.

Pertama masuk ke kabin, kesan yang dirasa adalah cukup commanding layaknya SUV berukuran besar. Padahal, mobil ini memiliki dimensi panjang 3.965 mm, lebar 1.645 mm, tinggi 1.720 mm, dan jarak sumbu roda 2.590 mm.

Interiornya terlihat klasik seperti Jimny pada umumnya, tapi tetap menghadirkan kesan modern. Itu berkat penggunaan panel instrumen kombinasi analog dan digital dengan layar head unit berukuran 9 inci.

Suzuki Jimny 5-pintu ditawarkan dalam pilihan transmisi manual dan otomatis. Mobil ini dibekali sistem 4H dan 4L untuk melewati medan jalan yang berat untuk mendukung aktivitas offroad.

Sementara untuk di perkotaan, cukup menggunakan penggerak 2H. Pilihan mode penggerak ini berada di konsol tengah, di belakang tuas transmisi yang dapat diaktifkan ketika mobil berhenti sepenuhnya.