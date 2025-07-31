Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Aletra L8 Varian 8 Penumpang Meluncur di GIIAS 2025, Segini Harganya

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |18:36 WIB
Aletra L8 Varian 8 Penumpang Meluncur di GIIAS 2025, Segini Harganya
Aletra L8 Varian 8 Penumpang Meluncur di GIIAS 2025, Segini Harganya (Jovita)
TANGERANG - Aletra L8 EV 8-Seater meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Kehadirannya melengkapi varian sebelumnya yakni Aletra L8 EV 7-Seater. 

1. Aletra L8 8 Seater

Varian baru ini dibanderol Rp468 juta. Harga tersebut sama dengan L8 varian Captain Seat 7-Seater. 

Chief Executive Officer PT Aletra Mobil Nusantara, Andre Jodjana, mengungkap alasan pihaknya menghadirkan L8 dengan konfigurasi 8 seater. 

“Aletra L8 EV 8-Seater kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan ruang yang lebih luas bagi keluarga, tanpa harus membuat konsumen khawatir soal biaya. Ke depan, kami berharap Aletra dapat menjadi pilihan utama kendaraan listrik keluarga di Indonesia,” ujarnya di arena GIIAS 2025. 

Di sisi lain, Aletra memperkenalkan opsi body kit eksklusif Aero Line. Body kit ini dirancang untuk memberikan tampilan sporty dan dinamis. 

Body kit Aero Line tersedia sebagai opsi tambahan dan dapat diaplikasikan pada seluruh varian mobil MPV listrik tersebut, baik Captain Seat 7-Seater maupun 8-Seater, dengan harga tambahan Rp25 juta.

 

