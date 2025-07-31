Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Deretan Mobil Volvo di GIIAS 2025, Termurah Rp900 Jutaan

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |18:27 WIB
Deretan Mobil Volvo di GIIAS 2025, Termurah Rp900 Jutaan
TANGERANG - Volvo Car Indonesia ikut meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD Tangerang, Banten. Pada pameran tahunan ini, Volvo membawa sederet model, dengan harga termurah Rp900 jutaan. 

1. Volvo di GIIAS 2025

Volvo membawa mobil elektrifikasi, yaitu plug in hybrid dan battery electric vehicle (BEV). Model yang dihadirkan adalah Volvo EX30 Recharge Pure Electric, Volvo EX40 Recharge Pure Electric, Volvo EC40 Recharge Pure Electric, Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid, sertaVolvo XC90 Recharge Plug-in Hybrid. 

“Partisipasi kami di GIIAS bukan hanya menampilkan deretan kendaraan elektrifikasi terbaru, tetapi juga mencerminkan arah strategis Volvo Cars dalam menghadirkan mobilitas premium yang lebih inklusif, bertanggung jawab, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern,” ujar President Director Volvo Car Indonesia, Yoshiki Terawaki, di arena GIIAS 2025, dikutip pada Kamis (31/7/2025).

Selain itu, Volvo menetapkan harga baru untuk model yang dipamerkan. Hal ini diberlakukan di tengah pasar yang lesu. 

“Di tengah situasi ekonomi saat ini, kami memahami banyak orang membuat keputusan dengan lebih bijak. Karena itu, kami berharap harga baru yang lebih kompetitif ini membuka kesempatan," tuturnya. 

 

