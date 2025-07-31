Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Generasi Terbaru Nissan X-Trail Dibekali e-Power, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |14:18 WIB
TANGERANG - The All New Nissan X-Trail e-Power with e-4ORCE meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

1. Nissan X-Trail e-Power with e-4ORCE

Generasi terbaru Nissan X-Trail ini menggabungkan teknologi penggerak listrik (e-Power) dan sistem penggerak empat roda elektrik (AWD) e-4ORCE. 

"Kombinasi mesin bensin dan motor listrik yang cerdas, serta sistem penggerak empat roda elektrik yang presisi, mobil ini menjanjikan pengalaman berkendara yang menyenangkan, aman, dan hemat bahan bakar," ujar Head of Sales and Product Planning NMDI, Bima Aristantyo, di arena GIIAS 2025, dikutip pada Kamis (31/7/2025). 

Teknologi e-POWER pada X-Trail ini memadukan mesin bensin dengan motor listrik. Mesin bensin bertugas sebagai generator yang mengisi daya baterai. Sementara motor listrik berfungsi menggerakkan roda secara langsung. 

Beda dengan kendaraan listrik konvensional yang harus diisi ulang dayanya melalui charger eksternal, baterai e-Power bisa diisi otomatis diisi oleh mesin bensin saat berkendara. 

The All New X-Trail e-Power dibekali teknologi penggerak empat roda elektrik e-4ORCE. Sistem ini menggunakan dua motor listrik, satu di depan dengan tenaga 203 PS dan satu di belakang dengan tenaga 135 PS. Akselerasi dari 0-100 km/jam dapat dicapai dalam waktu 7,2 detik.

Dengan dual motor listrik tersebut, e-4ORCE mengatur output tenaga dan kinerja pengereman secara independen di setiap roda. 

 

Halaman:
1 2
      
