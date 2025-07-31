Varian Tertinggi Daihatsu Sigra Dapat Penyegaran, Segini Harganya

TANGERANG - Daihatsu Sigra mendapatkan penyegaran pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Penyegaran disematkan pada varian tertinggi yakni Sigra 1.2R Deluxe.

1. New Sigra

Secara tampilan keseluruhan, New Sigra 1.2R Deluxe ini memiliki beberapa ubahan. Ubahan ini mulai dari desain bumper baru yang mempertegas garis bumper menyambung antar cover fog lamp pada bagian depan, serta tambahan bezel pada bagian bumper belakang. Ubahan ini membuatnya tampil lebih segar dan sporty.

New Sigra juga menyematkan identitas bertuliskan ‘dlx” pada bagian bodi samping sebagai simbol dari varian terlengkap dan tertinggi model ini.

New Sigra varian tertinggi 1.2R Deluxe ini tersedia dengan harga Rp174,4 juta untuk tipe M/T dan Rp189,2 juta pada tipe A/T.

“Semoga model yang kami desain khusus di varian tertinggi ini dapat menjadi pilihan cocok bagi para keluarga Indonesia, khususnya mereka yang menginginkan mobil LCGC kapasitas 7 penumpang yang tampil lebih bergaya,” ujar Marketing & Customer Relation Division Head, PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, di arena GIIAS 2025, Selasa (29/7/2025).

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah populasi di Indonesia mencapai sekitar 284 juta penduduk dengan rasio kepemilikan kendaraan sebesar 99 mobil:1.000 orang. Angka ini menginformasikan, Indonesia memiliki potensi besar terhadap industri otomotif yang dapat terus berkembang.