Masih Impor, BAIC BJ30 Hybrid Dibanderol Harga Rakitan Lokal (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - BAIC Indonesia akhirnya membawa kendaraan elektrifikasi pertamanya ke pasar otomotif Tanah Air pada GIIAS 2025. BAIC BJ30 hybrid hadir di Indonesia menjadi model setir kanan global pertama.

1. BJ30 Hybrid

"BJ30 Hybrid merupakan bukti keseriusan kami dalam mendukung transformasi mobilitas nasional melalui kendaraan yang efisien, tangguh, dan berteknologi tinggi,” ujar Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, di arena GIIAS 2025.

BAIC BJ30 Hybrid AWD dibanderol Rp605 juta dan BAIC BJ30 Hybrid FWD dibanderol Rp529 juta. Harga tersebut berstatus on the road Jakarta.

BAIC Indonesia memberikan penawaran khusus untuk 500 konsumen pertama. Dengan adanya hal ini, BAIC BJ30 Hybrid AWD ditawarkan dengan harga Rp575 juta dan tipe FWD Rp499 juta.

Harga tersebut setara dengan banderol jika nantinya BJ30 hybrid dirakit lokal di Indonesia. Penawaran berlaku selama GIIAS 2025 hingga perkiraan pengiriman pada Oktober 2025.

2. Spesifikasi B30 Hybrid

Secara dimensi, BAIC BJ30 Hybrid memiliki panjang 4.730 mm, lebar 1.910 mm, dan tinggi 1.790 mm. Sementara ground clearance 215 mm.

BJ30 Hybrid ditenagai mesin hybrid A156T2H-H1 Magic Core Hybrid Drive dengan sistem pembakaran efisiensi tinggi, injeksi langsung 350 bar, dan sistem pendingin terpisah.

Mesin ini dikombinasikan DHT 2-percepatan berintegrasi tinggi (7 komponen dalam 1 sistem). BJ30 menghadirkan penghematan ruang, efisiensi transmisi 97%.