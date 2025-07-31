Chery Bukukan 900 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlaris

TANGERANG – PT Chery Sales Indonesia (CSI) untuk sementara meraup 900 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Chery Tiggo Cross menjadi model dengan SPK tertinggi.

1. Raup 900 SPK

Catatan itu sejak dimulainya GIIAS 2025 pada 24 Juli hingga 29 Juli. Chery Indonesia mensyukuri pencapaian ini.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya Chery Family, sehingga kami bisa mencatatkan 900 SPK pada perhelatan GIIAS 2025," ujar Head of Brand & Marketing Department PT CSI, Rifkie Setiawan, di arena GIIAS 2025, Kamis (31/7/2025).

Ia menyebut, pencapaian ini karena strategi yang dirancang sesuai kebutuhan konsumen. Hal ini memotivasi pihaknya untuk berkembang mengikuti tren pasar Indonesia.

"Pencapaian ini juga didukung semakin banyaknya diler yang sudah beroperasi, beragam inovasi dan teknologi yang disalurkan oleh lini produk terbaru," kata Rifkie.

2. Tiggo Series