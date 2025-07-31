Toyota Ungkap Alasan Mobil Listrik bZ4X Dirakit Lokal

TANGERANG - PT Toyota Astra Motor (TAM) memutuskan memproduksi lokal mobil listrik pertama mereka di Indonesia yakni bZ4X. Hal ini untuk mendukung transisi kendaraan elektrifikasi.

1. Toyota bZ4X Dirakit Lokal

Produksi lokal bZ4X diharapkan dapat menekan harga jual yang membuatnya semakin terjangkau. Begitu juga dengan ketersediaan suku cadang yang diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam melakukan perawatan.

"Kita pengen tumbuh bersama Indonesia, selalu ada untuk Indonesia jadi kita datang. Kita enggak janji, kita buktikan bahwa kita local production di sini," kata Direktur Marketing PT TAM, Jap Ernando Demily, di arena GIIAS 2025, ICE BSD City, Tangerang.

Ernando mengatakan, dengan memproduksi secara lokal, akan ada dampak lanjutannya. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan memastikan konsumen tetap merasa nyaman saat menggunakan bZ4X.

"Ini juga menciptakan employment rate, consumption akan bergerak, dengan demikian spiral effect-nya tumbuh bareng, Indonesia tumbuh. Itu dua tujuan kenapa kita putusin untuk local production bZ4X," tuturnya.