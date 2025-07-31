Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Ungkap Alasan Mobil Listrik bZ4X Dirakit Lokal

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |12:54 WIB
Toyota Ungkap Alasan Mobil Listrik bZ4X Dirakit Lokal
Toyota Ungkap Alasan Mobil Listrik bZ4X Dirakit Lokal(Fadli Ramadan)
A
A
A

TANGERANG - PT Toyota Astra Motor (TAM) memutuskan memproduksi lokal mobil listrik pertama mereka di Indonesia yakni bZ4X. Hal ini untuk mendukung transisi kendaraan elektrifikasi.

1. Toyota bZ4X Dirakit Lokal

Produksi lokal bZ4X diharapkan dapat menekan harga jual yang membuatnya semakin terjangkau. Begitu juga dengan ketersediaan suku cadang yang diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam melakukan perawatan.

"Kita pengen tumbuh bersama Indonesia, selalu ada untuk Indonesia jadi kita datang. Kita enggak janji, kita buktikan bahwa kita local production di sini," kata Direktur Marketing PT TAM, Jap Ernando Demily, di arena GIIAS 2025, ICE BSD City, Tangerang.

Ernando mengatakan, dengan memproduksi secara lokal, akan ada dampak lanjutannya. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan memastikan konsumen tetap merasa nyaman saat menggunakan bZ4X.

"Ini juga menciptakan employment rate, consumption akan bergerak, dengan demikian spiral effect-nya tumbuh bareng, Indonesia tumbuh. Itu dua tujuan kenapa kita putusin untuk local production bZ4X," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167187/giias_surabaya-JTLr_large.jpg
Jumlah Pengunjung GIIAS Surabaya 2025 Turun Dibandingkan Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/52/3166449/nissan_x_trail_e_power-suZn_large.jpg
Nissan X-Trail e-Power Diperkenalkan di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166028/tank_300_diesel_dan_ora_03_meluncur_di_giias_surabaya_2025-kqOp_large.jpg
GWM Tank 300 Diesel dan Ora 03 Meluncur di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165986/baic_bj30_hybrid_di_giias_surabaya_2025-GFIA_large.jpg
Ramaikan GIIAS Surabaya 2025, BAIC Kenalkan BJ30 Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165962/suzuki_carry_warna_baru-H37O_large.jpg
GIIAS Surabaya 2025, Suzuki Carry Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/52/3164135/suzuki_fronx-vzHS_large.jpg
Fronx Jadi Andalan Suzuki di GIIAS 2025, Kontribusi Penjualan 38 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement