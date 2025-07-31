Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Fenomena Rojali di GIIAS 2025: Daya Beli Masyarakat Berat, tapi Mimpinya Bagus

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |11:54 WIB
Fenomena Rojali di GIIAS 2025: Daya Beli Masyarakat Berat, tapi Mimpinya Bagus
Fenomena Rojali di GIIAS 2025: Daya Beli Masyarakat Berat, tapi Mimpinya Bagus (Okezone/Erha A Ramadhoni)
TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, di ICE BSD City, Tangerang, menampilkan beragam mobil dengan teknologi baru. Namun, ajang ini tak sekadar jadi sarana transaksi, tapi juga tempat hiburan.

1. Rojali di GIIAS 2025

Berdasarkan pengamatan Okezone, sejak dibuka pada 24 Juli 2025, pameran GIIAS selalu dipadati pengunjung, terutama saat akhir pekan. Banyak pengunjung memadati booth-booth brand terkemuka dan pendatang baru untuk melihat keunggulannya.

Namun, tidak semua pengunjung tersebut membeli mobil baru. Ini membuktikan "rojali" (rombongan jarang beli) dan "rohana" (rombongan hanya tanya) mulai masuk ke pameran otomotif berskala internasional itu.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara mengatakan, fenomena rojali dan rohana merupakan bentuk harapan pengunjung untuk bisa memiliki mobil baru. Menurutnya, mimpi orang Indonesia sedang bagus, tapi terhambat perekonomian.

"Yang menarik, masyarakat kan lagi berat daya belinya, tapi mimpinya bagus. Nah, di GIIAS ini banyak mobil baru, teknologi baru, dan harganya pun lebih terjangkau," kata Kukuh di arena GIIAS 2025, Selasa (29/7/2025).

Pernyataan Kukuh membuktikan daya beli cenderung menurun, tapi ada keinginan memiliki mobil baru dengan teknologi canggih dan fitur kekinian. Karena itu, mereka datang ke GIIAS 2025 untuk melihat dan merasakan secara langsung mobil baru meski belum bisa memilikinya.

 

Halaman:
1 2
      
