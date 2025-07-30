Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rombak Lini Flagship, Samsung Mungkin Tak Akan Rilis Galaxy S26

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |13:24 WIB
Rombak Lini Flagship, Samsung Mungkin Tak Akan Rilis Galaxy S26
Samsung Galaxy S25 Series. (Foto: Samsung)
A
A
A

JAKARTA – Rumor baru yang beredar menyebutkan bahwa Samsung akan melakukan perombakan total lini smartphone flagship seri S pada 2026. Dengan perombakan ini, lini Galaxy S nantinya akan terdiri dari Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, dan Galaxy S26 Ultra, tanpa model vanila.

Sebelumnya, Samsung dikabarkan akan mengganti Galaxy S26 Plus dengan S26 Edge yang lebih tipis, mengikuti jejak Apple.

Dilansir dari GSM Arena, informasi ini kabarnya berasal dari bukti yang ditemukan dalam "versi internal One UI 8". Belum diketahui secara pasti informasi apa yang dimaksud, tetapi kemungkinan besar model standar akan berganti nama menjadi Pro, varian Plus digantikan oleh Edge seperti yang dikabarkan sebelumnya, dan Ultra tetap Ultra.

Jika semua ini terkonfirmasi, Samsung mungkin ingin memposisikan ulang jajaran flagship-nya tahun depan untuk mencerminkan pendekatan yang lebih premium, sehingga tidak akan ada model S26 yang 'sederhana'. Model "Pro" menyiratkan spesifikasi yang lebih baik, tetapi masih harus dilihat apakah benar demikian.

Hal ini juga mungkin menunjukkan bahwa Samsung ingin menaikkan harga model dasar bersamaan dengan penggantian nama tersebut. Seperti diketahui, ponsel dengan nama ‘Pro’ biasanya lebih mahal dibandingkan model dasar yang tidak memakai embel-embel ‘Pro’.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179888//samsung_galaxy_z_trifold-CQLF_large.jpg
Samsung Pamerkan Ponsel Lipat Tiganya, Akan Diluncurkan Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/16/3178459//samsung_galaxy_xr-DfQ5_large.jpg
Samsung Luncurkan Headset Realitas Campuran Galaxy XR, Ini Spesifikasi dan Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/16/3173953//baterai_samsung_galaxy_ring_membengkak_di_jari-3wTy_large.jpg
Baterai Galaxy Ring Menggembung di Jari, Pengguna Terpaksa Dirawat Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/16/3170666//galaxy_s25_fe_dan_buds3_fe_resmi_meluncur_di_indonesia-eL1G_large.jpg
Samsung Galaxy S25 FE dan Galaxy Buds3 FE Resmi Hadir di Indonesia, Cek Harga dan Promonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/16/3168122//bocoran_render_samsung_galaxy_s26_edge-PsmN_large.jpg
Bocoran Render Tampilkan Perubahan Desain Besar pada Galaxy S26 Edge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/16/3167748//galaxy_tab_s11_ultra-UfZA_large.jpg
Samsung Galaxy Tab S11 dan S11 Ultra Resmi Meluncur, Cek Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement