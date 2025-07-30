Rombak Lini Flagship, Samsung Mungkin Tak Akan Rilis Galaxy S26

JAKARTA – Rumor baru yang beredar menyebutkan bahwa Samsung akan melakukan perombakan total lini smartphone flagship seri S pada 2026. Dengan perombakan ini, lini Galaxy S nantinya akan terdiri dari Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, dan Galaxy S26 Ultra, tanpa model vanila.

Sebelumnya, Samsung dikabarkan akan mengganti Galaxy S26 Plus dengan S26 Edge yang lebih tipis, mengikuti jejak Apple.

Dilansir dari GSM Arena, informasi ini kabarnya berasal dari bukti yang ditemukan dalam "versi internal One UI 8". Belum diketahui secara pasti informasi apa yang dimaksud, tetapi kemungkinan besar model standar akan berganti nama menjadi Pro, varian Plus digantikan oleh Edge seperti yang dikabarkan sebelumnya, dan Ultra tetap Ultra.

Jika semua ini terkonfirmasi, Samsung mungkin ingin memposisikan ulang jajaran flagship-nya tahun depan untuk mencerminkan pendekatan yang lebih premium, sehingga tidak akan ada model S26 yang 'sederhana'. Model "Pro" menyiratkan spesifikasi yang lebih baik, tetapi masih harus dilihat apakah benar demikian.

Hal ini juga mungkin menunjukkan bahwa Samsung ingin menaikkan harga model dasar bersamaan dengan penggantian nama tersebut. Seperti diketahui, ponsel dengan nama ‘Pro’ biasanya lebih mahal dibandingkan model dasar yang tidak memakai embel-embel ‘Pro’.

(Rahman Asmardika)