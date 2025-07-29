Microsoft Luncurkan Mode Copilot Bertenaga AI pada Browser Edge

JAKARTA – Microsoft pada Senin, (28/7/2025) meluncurkan "Mode Copilot" (Copilot Mode) baru pada peramban Edge-nya yang menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman menjelajah. Hal ini dilakukan seiring raksasa teknologi tersebut bersaing dengan para pesaing yang meluncurkan peramban dan fitur pencarian web berbasis kecerdasan buatan (AI).

Copilot Mode dapat membantu menjalankan tugas, mengatur penelusuran berdasarkan kueri topik, dan membandingkan hasil di semua tab yang terbuka tanpa mengharuskan pengguna untuk berpindah-pindah tab, kata Microsoft.

Pembaruan ini hadir di saat perusahaan-perusahaan teknologi telah meluncurkan beberapa alat pencarian daring berbasis AI. Startup Perplexity AI yang didukung Nvidia meluncurkan peramban Comet awal bulan ini, sementara Reuters melaporkan peramban AI mendatang dari OpenAI.

Perusahaan saingan, Alphabet, awal tahun ini meluncurkan "Mode AI", sebuah fitur pencarian khusus AI di Google, dan minggu lalu melaporkan peningkatan interaksi pengguna pada fitur-fitur tersebut.

Microsoft menyatakan bahwa dengan fitur baru ini, pengguna akan melihat halaman dengan satu kotak input yang menggabungkan fitur obrolan, pencarian, dan navigasi web. Copilot juga akan mendukung navigasi suara untuk penjelajahan di Edge, tambah perusahaan tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Pengguna juga akan segera dapat memberikan izin kepada Copilot untuk mengakses konteks peramban tambahan, seperti riwayat dan kredensial pengguna, untuk melakukan tindakan yang lebih konkret seperti melakukan pemesanan atau mengelola tugas.