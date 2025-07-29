Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah Download Video Snack Tanpa Watermark dan Tanpa Install Aplikasi

Ahmad Ilham Fahlevi , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |19:28 WIB
Cara Mudah Download Video Snack Tanpa Watermark dan Tanpa Install Aplikasi
Snack Video.
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi Snack Video kini semakin dikenal sebagai platform untuk konten video pendek di Indonesia. Banyak video lucu, informatif, atau memotivasi muncul setiap hari, sehingga banyak penggunanya yang ingin mengunduh langsung video dari aplikasi tersebut.

Namun, umumnya jika kita mengunduh menggunakan fitur bawaan, hasilnya akan terdapat watermark atau logo yang mengganggu tampilan. Terkadang kita hanya ingin menyimpan video tersebut secara pribadi.

Kini, terdapat metode sederhana menggunakan browser agar video dapat diunduh tanpa watermark, dan tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan lainnya.

Cara Download Tanpa Watermark

Metode yang paling umum, sederhana, dan sering digunakan adalah menggunakan situs web pengunduh gratis seperti SnVideo Downloader atau GetSnackVideo. Pertama, pilih video yang ingin diunduh dari aplikasi Snack Video dan salin tautannya melalui tombol Share, lalu klik Copy Link.

Setelah itu, buka browser (Chrome, Firefox, Safari, dll), kemudian kunjungi situs seperti snvideodownloader.com atau getsnackvideo.com. Tempel atau paste tautan yang telah disalin ke kolom yang disediakan, kemudian tekan tombol Download. Beberapa situs menyediakan pilihan format dan resolusi video yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap pengguna.

 

