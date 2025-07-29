Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bedah Teknologi Suzuki Fronx yang Tampil Setengah Telanjang di GIIAS 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |16:21 WIB
Bedah Teknologi Suzuki Fronx yang Tampil Setengah Telanjang di GIIAS 2025
Bedah Teknologi Suzuki Fronx yang Tampil Setengah Telanjang di GIIAS 2025 (Fadli Ramadan)
A
A
A

TANGERANG - Suzuki Fronx menarik perhatian pengunjung pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Produsen asal Jepang itu memamerkan SUV hybrid terbarunya dengan konsep setengah "telanjang" untuk memperlihatkan isi jeroannya.

1. Suzuki Fronx

Selain desainnya yang futuristik dan efisien sebagai mobil perkotaan, Suzuki Fronx dibekali fitur keselamatan mumpuni yang dinilai cocok dengan karakter jalanan di Indonesia.

Sebagai crossover kompak, mobil ini dirancang untuk menjawab tantangan berkendara di berbagai kondisi, mulai dari jalanan padat kota hingga kontur jalanan daerah. Suzuki Indonesia menghadirkan Fronx dengan serangkaian sistem keselamatan aktif dan pasif.

Salah satu fitur mendasar yang disematkan pada Suzuki Fronx adalah dual SRS airbag di bagian depan untuk pengemudi dan penumpang. Ini menjadi perlindungan pertama saat terjadi benturan frontal.

Fronx juga menggunakan platform HEARTECT, yakni struktur rangka ringan, tapi kokoh yang dikembangkan Suzuki untuk menyerap energi benturan dengan optimal. Struktur ini tak hanya menunjang keselamatan, tapi juga meningkatkan efisiensi bahan bakar.

Sistem pengereman Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brake-force Distribution (EBD) sebagai standar. ABS membantu mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, sedangkan EBD memastikan distribusi pengereman yang proporsional antara roda depan dan belakang.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
