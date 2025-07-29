Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Aion UT Meluncur di GIIAS 2025, Ini Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |16:18 WIB
Aion UT Meluncur di GIIAS 2025, Ini Spesifikasinya
Aion UT Meluncur di GIIAS 2025, Ini Spesifikasinya (Sagita Rahma)
A
A
A

TANGERANG - GAC Aion meluncurkan mobil hatchback listrik Aion UT pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang. Mobil listrik itu dipasarkan dengan harga pre-booking di bawah Rp330 juta. 

1. Spesifikasi Aion UT

Aion UT ditawarkan dalam 2 varian, yaitu Standard dan Premium.  Varian Standard dibekali motor listrik 100 kW dan Premium 150 kW. Keduanya memiliki torsi yang sama 210 Nm. 

Aion  UT varian Standard dibekali baterai LFP berkapasitas 44 kWh dengan jarak tempuh hingga 400 km sekali pengisian daya penuh. Sementara varian Premium disematkan baterai berkapasitas 60 kWh yang mampu melaju sejauh 500 km dalam sekali pengisian daya penuh. 

Aion UT dibekali sejumlah teknologi. Mobil listrik itu disematkan processor Qualcomm SA8155P. Chip ini mampu memproses hingga 105.000 perintah per detik, menghasilkan performa cepat, bebas lag, dan stabil saat menjalankan berbagai aplikasi.

Selain itu, ada layar tengah 14,6 inci ditemani oleh 8.8-inch LCD Display. Layar ini mendukung aplikasi hiburan serta telah mendukung Wireless Apple CarPlay.

Untuk navigasi, Aion UT dibekali 3D HERE Map. Voice Over System pun telah hadir dalam bahasa Inggris dan Thai yang bisa diakses dari kursi manapun, cukup dengan mengatakan “Hello Baby” tanpa menyentuh layar.

Selain itu, melalui Aion App, pengguna dapat mengontrol mobil dari jarak jauh.

 

