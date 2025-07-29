Pamerkan X20e di GIIAS 2025, Jetour Siap Jual Mobil Listrik

Pamerkan X20e di GIIAS 2025, Jetour Siap Jual Mobil Listrik (Fadli Ramadan)

TANGERANG - Jetour Indonesia telah memperkenalkan mobil listrik X20e di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Bakal menjual mobil listrik pertama di Tanah Air, bagaimana kesiapan diler mereka?

1. Siap Jual Mobil Listrik

Sebagai informasi, Jetour menargetkan pembukaan 30 diler di Indonesia sepanjang tahun ini. Saat ini, mereka sudah mengoperasikan sebanyak 16 diler yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sales & Network Director Jetour Motor Indonesia, Michael Budihardja, mengatakan jaringan showroom yang tersebar luas hal substansial bagi Jetour. Ini untuk mendekatkan diri dengan calon konsumen potensial di kota-kota yang disasar.

"Perluasan jaringan showroom ini merupakan bagian integral dari Jetour untuk meningkatkan kehadiran Jetour dan aksesibilitas bagi konsumen di berbagai wilayah," kata Michael dalam diskusi santai di arena GIIAS 2025, Tangerang, Senin (28/7/2025).

Ia menjelaskan, layanan purnajual yang disiapkan Jetour dikembangkan dalam konsep 4S modern, yang mencakup Penjualan (Sales), Servis (Service), Suku Cadang (Spare Parts), dan Survei (Survey).

Sebagai informasi, Jetour juga telah membangun gudang spareparts seluas 4.032 meter persegi di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Ini akan memudahkan mereka dalam mendistribusikan suku cadang dan kelengkapan komponen.