HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2025, Chery Bawa J6 Modifikasi Karya Cellos

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |15:25 WIB
GIIAS 2025, Chery Bawa J6 Modifikasi Karya Cellos
GIIAS 2025, Chery Bawa J6 Modifikasi Karya Cellos (Okezone/Erha A Ramadhoni)
TANGERANG - Chery Sales Indonesia (CSI) membawa mobil listrik J6 modifikasi pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Kehadiran J6 modifikasi tersebut melengkapi jajaran line up yang dibawa Chery pada pameran tahunan tersebut. 

Chery J6 Modifikasi

Chery J6 modifikasi itu hasil kolaborasi National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) dan public figure Yoshua Marcellos atau Cellos.

Ada 2 unit modifikasi yang dihadirkan. Satu unit dirancang Cellos sebagai mobil keluarga, satu lainnya disiapkan sebagai hadiah utama dalam acara Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) Oktober 2025.

Mengusung konsep “Family, Passion, and Modification”, Cellos bersama tim NMAA menyulap DNA SUV listrik off-road pertama di Indonesia ini. Mobil listrik itu jadi memiliki tampilan ramah keluarga dan sarat gaya. 

"Ditampilkannya Chery J6 modifikasi milik Cellos ini diharapkan dapat menginspirasi bahwa SUV listrik ini sangat bisa menjadi ruang untuk menyalurkan kreativitas bagi para pemilik yang ingin mengeksplorasi tampilan Chery J6 menjadi semakin keren," tutur Head of Brand & Marketing Department PT CSI, Rifkie Setiawan, di arena GIIAS 2025, dikutip pada Selasa (29/7/2025). 

Ia menjelaskan, konsep yang diusung menegaskan Chery J6 bisa sangat ramah untuk keluarga.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
