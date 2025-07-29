Spesifikasi GWM Tank 300 Diesel, Siap Tantang Fortuner dan Pajero

TANGERANG - Great Wall Motor Indonesia meluncurkan GWM Tank 300 diesel pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. GWM Tank ini siap menantang model lainnya yang sudah eksis lebih dulu.

Product Expert GWM Indonesia, Angga Putra, menjelaskan, GWM Tank 300 Diesel dirancang untuk beragam kebutuhan pengguna.

"Mulai dari mereka yang menginginkan SUV bertenaga untuk aktivitas harian di perkotaan, hingga para petualang sejati yang kerap menjelajah medan berat," ujarnya di arena GIIAS 2025, Senin (28/7/2025).

Spesifikasi GWM Tank 300 Diesel

GWM Tank 300 diesel ditenagai mesin diesel turbo. Dari luar Tank 300 diesel memiliki tampilan gagah.

GWM Tank 300 Diesel menggunakan mesin dilengkapi Variable Geometry Turbocharged (VGT). Hal ini mampu mereduksi turbo lag serta mencapai torsi maksimalnya di 480 Nm pada putaran mesin 1.500 RPM, mempertahankan torsi tersebut hingga pada putaran mesin 2.500 RPM.

Mesin ini menghasilkan tenaga maksimum 135 kW pada putaran mesin 3.600 RPM. Mesin GWM Tank 300 Diesel juga dipasangkan dengan transmisi otomatis 9-percepatan. Dengan kombinasi mesin dan transmisi ini, konsumsi bahan bakar GWM Tank 300 Diesel 8 liter/100km berdasarkan pengujian internal di jalanan Indonesia.

Di area kabin, GWM Tank 300 Diesel menggunakan material premium seperti Nappa leather, dual screen setup 12.3 inci.

Untuk fitur keselamatannya, GWM Tank 300 Diesel dilengkapi sistem ADAS Level 2 dengan 20 fungsi keselamatan pintar, termasuk Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Lane Center Keeping.

GWM Tank 300 hadir dalam 2 varian roda penggerak yaitu 4x2 dan 4x4. Setiap model dilengkapi 20 fitur ADAS level 2.

Varian 4x2 ditujukan bagi pengguna yang lebih banyak berkendara di jalan perkotaan atau lintasan beraspal. Ada 3 mode berkendara yang dapat disesuaikan, yakni Standard, Eco, dan Sport.

Sementara varian 4x2 untuk medan berat, speerti berbatu dan berlumpur. Dengan sistem penggerak empat roda, bisa memberikan traksi dalam berbagai kondisi ekstrem.

Ada pula fitur Crawling Mode membantu pengemudi melaju pelan di medan sangat sulit. Sementara Off-Road Expert Mode memberikan pengaturan khusus untuk berbagai tipe lintasan.

Ada pula teknologi Tank Turn yang memungkinkan kendaraan berputar di tempat.

Varian ini juga dilengkapi dengan pilihan mode penggerak yang dapat disesuaikan dengan kondisi medan (All-Terrain Mode), mulai dari 2H (mengaktifkan penggerak dua roda untuk efisiensi di jalan raya), 4H, 4L, dan Expert Mode.