Spesifikasi BJ30 Hybrid, Mobil Elektrifikasi Pertama BAIC di Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - BAIC lewat PT JIO Distribusi Indonesia meluncurkan mobil hybrid pertama mereka di Tanah Air. BAIC hybrid resmi meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Indonesia menjadi debut bagi BAIC BJ30 hybrid setir kanan.

"Peluncuran BJ30 Hybrid merupakan bukti keseriusan kami dalam mendukung transformasi mobilitas nasional melalui kendaraan yang efisien, tangguh, dan berteknologi tinggi,” kata Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, di arena GIIAS 2025.

Spesifikasi BJ30 Hybrid

Secara dimensi, BAIC BJ30 Hybrid memiliki panjang 4.730 mm, lebar 1.910 mm, dan tinggi 1.790 mm. Sementara ground clearance 215 mm.

Secara tampilan, BJ30 menampilkan postur kokoh dengan garis bodi tegas. Gril lima lubang khas keluarga BAIC menyatu dengan lampu siang hari (DRL). Bumper depan, desain atap L-style floating hardtop, serta lampu fender dengan efek bernafas mempertegas aura off-road.

Pada bagian interiornya, terdapat layar instrumen LCD 10,25 inci dipadukan layar infotainment mengambang 14,6 inci. Selain itu, pada kabin dilengkapi soft panel kontras warna, handle kokoh di depan penumpang, serta tuas transmisi elektronik. Ada pula fitur pencahayaan ambient.

BJ30 Hybrid ditenagai mesin hybrid A156T2H-H1 Magic Core Hybrid Drive dengan sistem pembakaran efisiensi tinggi, injeksi langsung 350 bar, dan sistem pendingin terpisah.

Mesin ini dikombinasikan DHT 2-percepatan berintegrasi tinggi (7 komponen dalam 1 sistem). BJ30 menghadirkan penghematan ruang, efisiensi transmisi 97%.

Untuk performa, BAIC BJ30 Hybrid dapat berakselerasi 0–100 km/jam dalam 6.9 detik. Sementara torsi maksimum roda hingga 5.928 N·m, distribusi torsi gandar aktif 100:0 – 50:50.

BAIC BJ30 Hybrid mengonsumsi bahan bakar 15,5 km per liter dan mampu melaju hingga 1.000 km dengan kapasitas bahan bakar 51 liter.