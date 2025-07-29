Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bedah Teknologi Suspensi DiSus C pada BYD Seal, Berkendara Jadi Lebih Stabil

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |10:37 WIB
Bedah Teknologi Suspensi DiSus C pada BYD Seal, Berkendara Jadi Lebih Stabil
TANGERANG - BYD menghadirkan fitur inovatif lewat  DiSus-C (Intelligent Damping Body Control System). Teknologi ini sudah disematkan pada New BYD Seal 2025. 

Head of Public and Government Relations,  Luther T Panjaitan, mengatakan pihaknya meyakini  bahwa kemajuan inovasi teknologi, terutama di bidang otomotif, sangat penting untuk mendorong implementasi kendaraan listrik yang lebih luas. 

"Kami memperkenalkan BYD DiSus, teknologi revolusioner yang menjadi simbol kesungguhan kami dalam menghadirkan terobosan nyata di industri kendaraan NEV. Tiga teknologi utama dari BYD ini adalah bukti komitmen kami untuk selalu mengembangkan solusi teknologi yang relevan dan unggul," tuturnya di arena GIIAS 2025, Senin (28/7/2025). 

Bedah BYD DiSus

Intelligent Damping Body Control System mengombinasikan berbagai teknologi sensor, kecerdasan komputasi, dan kontrol elektronik untuk menjamin pengalaman berkendara yang stabil. Sistem ini bekerja melalui tiga tahapan utama yaitu Perception Layer, Decision Layer, dan Execution Layer.

Pada Perception Layer, berbagai sensor canggih seperti acceleration sensor dan ride height sensor terus memantau perubahan kondisi jalan, kecepatan, serta gaya yang memengaruhi kendaraan. Setiap data dan informasi yang ditangkap menciptakan peta real-time atas situasi aktual di jalan dan kondisi kendaraan.

Decision Layer menjadi pusat otak sistem ini. Semua data yang telah dikumpulkan masuk ke DiSus Intelligent Computing Center. Proses komputasi memastikan interpretasi setiap perubahan dilakukan secara otomatis. Pada proses ini, sistem mampu memahami nuansa gaya berkendara, mengantisipasi kejutan permukaan jalan, hingga menyesuaikan responsnya terhadap gerakan bodi.

Tahapan akhir adalah Execution Layer. Hasil keputusan tersebut diwujudkan electronically controlled damper. Mekanisme ini mengatur tingkat redaman suspensi secara terus-menerus, mengikuti instruksi dari komputasi cerdas. Dengan begitu, setiap roda kendaraan mampu beradaptasi secara mandiri dan dinamis sesuai kebutuhan situasi jalan atau manuver pengemudi.

Sistem DiSus Intelligent Damping Body Control juga berkontribusi terhadap aspek keselamatan. Dengan mengoptimalkan pengurangan guncangan pada jalan bergelombang dan menikung tajam, sistem ini membantu menjaga kontak ban dengan permukaan jalan secara konsisten. 

 

