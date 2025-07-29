25 Tahun Mengaspal Honda CR-V Mengaspal di Indonesia, Berapa Jumlah Populasinya?

25 Tahun Mengaspal Honda CR-V Mengaspal di Indonesia, Berapa Jumlah Populasinya?

TANGERANG - Honda CR-V merupakan salah satu SUV yang sudah lama mengaspal di pasar Tanah Air. Setelah 25 tahun eksis, menarik mengetahui jumlah populasi Honda CR-V di Indonesia?

1. 25 Tahun Honda CR-V

Diketahui, CR-V pertama kali diperkenalkan sebagai SUV pertama Honda di Indonesia pada 1999. Pada 2002, model ini kemudian dirakit lokal.

Sejak pertama kali mengaspal, total penjualan Honda CR-V mencapai lebih dari 240 ribu unit. Dengan catatan ini, CR-V termasuk salah satu SUV terlaris di Indonesia.

Sejak generasi pertamanya, CR-V sebagai SUV menawarkan kenyamanan dengan fungsi dan ketangguhan. DNA tersebut terus dipertahankan hingga lima generasi.

Pada 2023, hadir generasi terbaru CR-V menyambut era elektrifikasi. CRV RS e:HEV meluncur pada 2023. Ini menjadi SUV hybrid pertama Honda yang dipasarkan di Indonesia.

Dengan hadir lebih dari 2 dekade, banyak komunitas CR-V berdiri. Setiap komunitas ini memiliki karakter dan loyalitas yang kuat terhadap generasi yang digunakan.

“Komunitas adalah pencapaian tertinggi dari sebuah brand, karena mereka bukan hanya konsumen setia yang memakai mobil, tetapi menjadikannya bagian dari hidup mereka. Hingga saat ini, Honda didukung oleh lebih dari 20 komunitas yang terbentuk secara organik, menjadi bukti dari kepercayaan konsumen terhadap produk-produk Honda di Indonesia,” ujar Communication Strategy Sub-Division Head PT Honda Prospect Motor, Yulian Karfili, di arena GIIAS 2025, Minggu (27/7/2025).