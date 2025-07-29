Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

25 Tahun Mengaspal Honda CR-V Mengaspal di Indonesia, Berapa Jumlah Populasinya?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |10:30 WIB
25 Tahun Mengaspal Honda CR-V Mengaspal di Indonesia, Berapa Jumlah Populasinya?
25 Tahun Mengaspal Honda CR-V Mengaspal di Indonesia, Berapa Jumlah Populasinya?
A
A
A

TANGERANG - Honda CR-V merupakan salah satu SUV yang sudah lama mengaspal di pasar Tanah Air. Setelah 25 tahun eksis, menarik mengetahui jumlah populasi Honda CR-V di Indonesia?

1. 25 Tahun Honda CR-V

Diketahui, CR-V pertama kali diperkenalkan  sebagai SUV pertama Honda di Indonesia pada 1999. Pada 2002, model ini kemudian dirakit lokal.

Sejak pertama kali mengaspal, total penjualan Honda CR-V mencapai lebih dari 240 ribu unit. Dengan catatan ini, CR-V termasuk salah satu SUV terlaris di Indonesia.

Sejak generasi pertamanya, CR-V sebagai SUV menawarkan kenyamanan dengan fungsi dan ketangguhan. DNA tersebut terus dipertahankan hingga lima generasi.

Pada 2023, hadir generasi terbaru CR-V menyambut era elektrifikasi.  CRV RS e:HEV meluncur pada 2023. Ini menjadi SUV  hybrid pertama Honda yang dipasarkan di Indonesia. 

Dengan hadir lebih dari 2 dekade, banyak komunitas CR-V berdiri. Setiap komunitas ini memiliki karakter dan loyalitas yang kuat terhadap generasi yang digunakan. 

“Komunitas adalah pencapaian tertinggi dari sebuah brand, karena mereka bukan hanya konsumen setia  yang memakai mobil, tetapi menjadikannya bagian dari hidup mereka. Hingga saat ini, Honda didukung oleh  lebih dari 20 komunitas yang terbentuk secara organik, menjadi bukti dari kepercayaan konsumen terhadap  produk-produk Honda di Indonesia,” ujar Communication Strategy Sub-Division Head PT Honda  Prospect Motor, Yulian Karfili, di arena GIIAS 2025, Minggu (27/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167187/giias_surabaya-JTLr_large.jpg
Jumlah Pengunjung GIIAS Surabaya 2025 Turun Dibandingkan Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/52/3166449/nissan_x_trail_e_power-suZn_large.jpg
Nissan X-Trail e-Power Diperkenalkan di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166028/tank_300_diesel_dan_ora_03_meluncur_di_giias_surabaya_2025-kqOp_large.jpg
GWM Tank 300 Diesel dan Ora 03 Meluncur di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165986/baic_bj30_hybrid_di_giias_surabaya_2025-GFIA_large.jpg
Ramaikan GIIAS Surabaya 2025, BAIC Kenalkan BJ30 Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165962/suzuki_carry_warna_baru-H37O_large.jpg
GIIAS Surabaya 2025, Suzuki Carry Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/52/3164135/suzuki_fronx-vzHS_large.jpg
Fronx Jadi Andalan Suzuki di GIIAS 2025, Kontribusi Penjualan 38 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement