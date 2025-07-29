Mitsubishi Destinator Baru Meluncur, Kantongi Ribuan SPK

TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) membawa mobil baru mereka Destinator pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. SUV premium konfigurasi 7 penumpang tersebut disambut positif publik.

1. Bukukan Ribuan SPK

Mitsubishi Destinator debut global di Indonesia pada pertengahan Juli lalu. Kemudian model ini secara resmi diluncurkan di GIIAS. Mitsubishi Destinator dibanderol mulai dari Rp385 juta hingga Rp465 juta.

Sejak diluncurkan, Destinator panen surat pemesanan kendaraan (SPK) secara nasional. Angkanya mencapai ribuan.

"Sampai hari Minggu (27/7/2025), SPK nasional itu 2.000 unit. Untuk GIIAS 2025, sampai dengan tadi malam (Minggu malam) di angka 550 unit dari target 1.000 unit yang sudah ditetapkan untuk GIIAS,” ujar Presiden Directur MMKSI, Atsushi Kurita di arena GIIAS 2025, Senin (28/7/2025).

Destinator ditawarkan dalam 3 varian, yaitu GLS, Exceed, dan Ultimate. Destinator GLS dibanderol Rp385 juta, Exceeds Rp385 juta, dan Ultimate Rp465 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

2. Varian Tertinggi Terlaris

Dari jumlah SPK itu, varian tertinggi menjadi yang terlaris. Varian Ultimate mengantongi lebih dari 50 persen penjualan Destinator.

"Penjualan terbanyak itu varian Ultimate. Ultimate, seperti kita ketahui, ada varian Premium di mana ada fitur-fitur khusus," kata Direktur Marketing MMKSI, Irwan Kuncoro.