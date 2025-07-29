Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

MG Gebrak GIIAS 2025: Bawa Line Up Lengkap, Model Baru, hingga Program Menarik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |20:47 WIB
MG Gebrak GIIAS 2025: Bawa Line Up Lengkap, Model Baru, hingga Program Menarik
MG Motor Indonesia menggebrak panggung pameran GIIAS 2025 dengan membawa MG4 EV Max dan MG Cyberster. (Foto: dok MG)
A
A
A

JAKARTA - MG Motor Indonesia menggebrak panggung pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 24 Juli hingga 3 Agustus 2025. MG Motor Indonesia menghadirkan line up lengkap, mulai dari mobil bensin, hybrid, hingga listrik. Tak ketinggalan, MG membawa dua model baru untuk menggoda pengunjung GIIAS 2025, yaitu MG4 EV Max dan MG Cyberster. 

1. MG di GIIAS 2025

Pada GIIAS 2025, MG Motor Indonesia hadir dengan mengusung tema “Driven by Passion”. Kehadiran MG di GIIAS kali ini menjadi ekspresi semangat inovasi otomotif yang telah MG lakukan selama lebih dari 100 tahun eksistensinya melalui lini produk lengkap, pengalaman berkendara, hingga aktivitas serta program menarik bagi para pengunjung booth MG.

“Partisipasi MG di GIIAS 2025 mencerminkan dedikasi kami dalam memperkuat kehadiran MG di Indonesia dengan menghadirkan inovasi global yang relevan,” ujar Chief Executive Officer MG Motor Indonesia, Jason Huang, di arena GIIAS 2025, Rabu (23/7/2025). 

Pada pameran tahun ini, MG menempati booth seluas 1.170 m2 di Booth 8B, Hall 8 – ICE BSD City. Pada GIIAS kali ini, MG memboyong 12 unit display. Ke-12 model tersebut meliputi kendaraan berbahan bakar bensin (ICE), hybrid (HEV), hingga kendaraan listrik murni (BEV).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/11/3180003//rumah_di_jakarta-LeDK_large.jpg
Warga Jakarta! Cek Aturan Baru Diskon dan Bebas PBB-P2 di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3180073//hsm_yard_car_display-wizd_large.JPG
Mobil Second Bergaransi Tampil Seperti Baru dari Hyundai Solusi Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/1/3179959//fadli_zon_hari_sumpah_pemuda-Nzrh_large.jpeg
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Menbud Ajak Generasi Muda Jaga Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179909//laptop_asus_ai_baterai_awet-NtaT_large.jpg
Rekomendasi Laptop ASUS AI Baterai Awet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179904//goto_foto_istimewa-qJ1W_large.jpg
Inspiratif! Anak Pengemudi Ojol Penerima Beasiswa Gojek Siap Wujudkan Cita-cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179879//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-KSA5_large.JPG
Satu Menit, 3 Investor, dan 4 Finalis: Babak Paling Menegangkan di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement