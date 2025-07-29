MG Gebrak GIIAS 2025: Bawa Line Up Lengkap, Model Baru, hingga Program Menarik

MG Motor Indonesia menggebrak panggung pameran GIIAS 2025 dengan membawa MG4 EV Max dan MG Cyberster. (Foto: dok MG)

JAKARTA - MG Motor Indonesia menggebrak panggung pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 24 Juli hingga 3 Agustus 2025. MG Motor Indonesia menghadirkan line up lengkap, mulai dari mobil bensin, hybrid, hingga listrik. Tak ketinggalan, MG membawa dua model baru untuk menggoda pengunjung GIIAS 2025, yaitu MG4 EV Max dan MG Cyberster.

1. MG di GIIAS 2025

Pada GIIAS 2025, MG Motor Indonesia hadir dengan mengusung tema “Driven by Passion”. Kehadiran MG di GIIAS kali ini menjadi ekspresi semangat inovasi otomotif yang telah MG lakukan selama lebih dari 100 tahun eksistensinya melalui lini produk lengkap, pengalaman berkendara, hingga aktivitas serta program menarik bagi para pengunjung booth MG.

“Partisipasi MG di GIIAS 2025 mencerminkan dedikasi kami dalam memperkuat kehadiran MG di Indonesia dengan menghadirkan inovasi global yang relevan,” ujar Chief Executive Officer MG Motor Indonesia, Jason Huang, di arena GIIAS 2025, Rabu (23/7/2025).

Pada pameran tahun ini, MG menempati booth seluas 1.170 m2 di Booth 8B, Hall 8 – ICE BSD City. Pada GIIAS kali ini, MG memboyong 12 unit display. Ke-12 model tersebut meliputi kendaraan berbahan bakar bensin (ICE), hybrid (HEV), hingga kendaraan listrik murni (BEV).