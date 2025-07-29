Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bedah Spesifikasi BYD ATTO 1 yang Baru Dirilis, Harganya Tak Sampai Rp200 Juta!

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |19:30 WIB
BYD ATTO 1 resmi diluncurkan di GIIAS 2025 dengan harga yang tak sampai Rp200 juta. (Foto: dok BYD)
TANGERANG - Pasar mobil listrik Indonesia kian ramai dengan kehadiran BYD ATTO 1 yang baru saja diluncurkan pada ajang pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS). Mobil ini hadir sebagai city car listrik yang dirancang untuk menaklukan medan perkotaan di Indonesia.

Desain BYD ATTO 1 terkesan compact dan modern. Mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi hemat energi, serta fitur yang memudahkan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari, sehingga bisa jadi pilihan ideal bagi Anda yang memiliki gaya hidup urban. 

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao menegaskan, melalui konsep “Energy in Motion”, BYD ATTO 1 hadir dengan solusi mobilitas yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. 

“BYD ATTO 1 dirancang untuk mengutamakan efisiensi, kemudahan, dan desain modern, sekaligus menjawab kebutuhan akan kendaraan yang lebih berkelanjutan. Kami berharap kehadiran model ini dapat memperluas akses terhadap kendaraan listrik di Indonesia dan mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

BYD ATTO 1 dibangun di atas platform canggih e-Platform 3.0 dan dilengkapi dengan Blade Battery, menghadirkan pengalaman berkendara yang efisien, aman, dan relevan dengan kebutuhan mobilitas perkotaan. 

Desainnya pun ringkas dan modern, dipadukan dengan interior ergonomis untuk memberikan kenyamanan yang optimal. Sejumlah fitur keselamatan seperti enam airbag, Electric Parking Brake (EPB), Auto Brake Hold, serta Cruise Control turut disematkan untuk mendukung pengalaman berkendara yang lebih aman dan praktis di lingkungan kota.

BYD ATTO 1 Cerminkan Masa Depan yang Berkelanjutan

