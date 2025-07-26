Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2025, BAIC Bawa Line Up Lengkap dan Mobil Modifikasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |19:31 WIB
GIIAS 2025, BAIC Bawa Line Up Lengkap dan Mobil Modifikasi
GIIAS 2025, BAIC Bawa Line Up Lengkap dan Mobil Modifikasi (BAIC)
A
A
A

TANGERANG - BAIC Indonesia membawa line up lengkap dan model baru pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang. 

1. BAIC di GIIAS 2025

Pada pameran tahunan tersebut, BAIC Indonesia membawa 10 unit display. BAIC BJ30 Hybrid menjadi model baru yang meluncur di GIIAS 202. Ini menjadi mobil hybrid pertama BAIC yang dipasarkan di Indonesia. 

Model lainnya yang dibawa adalah BJ40 Plus dan x55 II. Selain itu, ada pula mobil modifikasi yang ditampilkan kepada pengunjung GIIAS 2025. 

Ada pula BJ40 Plus Black Edition yang hanya terbatas 10 unit. BJ40 Plus Black Edition dibekali umper off-road, emblem-emblem hitam, velg hitam, dan balutan ban 265/70 R17.

Sementara BJ40 White Shadow hadir dengan kesan modifikasi sporty dengan aksen grille dan spion hitam, cover ban serep, serta penggunaan Velg R20.

Halaman:
1 2
      
