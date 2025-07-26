GWM Tank 300 Diesel Meluncur di GIIAS 2025, Termurah Hampir Rp600 Juta

GWM Tank 300 Diesel Meluncur di GIIAS 2025, Termurah Hampir Rp600 Juta (Sagita)

TANGERANG - Great Wall Motor (GWM) Indonesia meluncurkan GWM Tank 300 Diesel pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang. GWM Tank 300 Diesel hadir sebagai varian baru dari line up GWM Tank 300.

1. GWM Tank 300 Diesel Meluncur

CEO GWM Indonesia, Bagus Susanto menyampaikan, setelah meluncurkan rangkaian kendaraan hybrid electric vehicle dan mendapatkan respons positif, pihaknya menghadirkan varian diesel.

"Kami optimis model ini akan diterima dengan baik di pasar Indonesia,” katanya di arena GIIAS 2025, dikutip pada Sabtu (26/7/2025).

General Manager Right-Hand Drive Region, GWM, Charles Zhao menambahkan, Indonesia adalah pasar yang dinamis.

"Kami hadir dengan visi yang jelas menawarkan pilihan otomotif yang lebih cerdas, lebih tangguh, dan mampu menyentuh secara emosional," ucapnya.

2. Spesifikasi GWM Tank 300 Diesel

GWM Tank 300 Diesel menggunakan mesin dilengkapi Variable Geometry Turbocharged (VGT). Hal ini mampu mereduksi turbo lag serta mencapai torsi maksimalnya di 480 Nm pada putaran mesin 1.500 RPM, mempertahankan torsi tersebut hingga pada putaran mesin 2.500 RPM.

Mesin ini menghasilkan tenaga maksimum 135 kW pada putaran mesin 3.600 RPM. Mesin GWM Tank 300 Diesel juga dipasangkan dengan transmisi otomatis 9-percepatan. Dengan kombinasi mesin dan transmisi ini, konsumsi bahan bakar GWM Tank 300 Diesel 8 liter/100km berdasarkan pengujian internal di jalanan Indonesia.