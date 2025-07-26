Chery Tiggo 9 CSH Dibanderol Rp719 Juta, Intip Spesifikasinya

TANGERANG - PT Chery Sales Indonesia (CSI) meluncurkan Chery Tiggo 9 CSH pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Big SUV 7 seater itu dibanderol Rp719 juta on the road (OTR) Jakarta.

"Peluncuran Chery Tiggo 9 CSH merupakan tonggak penting bagi kami dalam menjawab tren kendaraan energi baru (NEV) yang kini sedang berkembang pesat di Indonesia," ujar Head of Brand & Marketing Department PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan, Jumat (25/7/2025).

Secara dimensi, Chery Tiggo 9 CSH memiliki panjang 4.810 mm, lebar 1.925 mm, dan tinggi 1.741 mm.

Untuk eksteriornya, Chery Tiggo 9 CSH memiliki fascia depan dengan gril oktagonal besar dan lampu utama yang menyipit.

Pada bagian kabin, terdapat layar sentuh high-definition 15,6 inci serta 14 speaker Sony. Kabin juga dibekali Quiet Cabin with ENC (Engine Noise Cancellation). Ada pula electric panoramic sunroof.

Untuk fitur keselamatannya, Chery Tiggo 9 CSH dilengkapi 17 fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS), termasuk Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Line Keeping Assist, Front Collision Warning, Autonomous Emergency Braking, dan Intelligent High-beam Control Headlamp. Perlindungan ekstra diberikan melalui 10 airbag dan 540° panoramic camera yang memastikan visibilitas optimal di sekeliling kendaraan.

Chery Tiggo 9 CSH juga dibekali fitur lainnya, seperti Automatic Parking Assistant (APA) yang dapat memarkirkan kendaraan secara otomatis, baik parkir mundur, paralel, maupun serong. Sistem ini akan secara otomatis mengendalikan setir, akselerasi, dan pengereman untuk membantu pengemudi saat parkir.