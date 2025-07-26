Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Atto 1 Dibanderol Rp195 Juta, Ini Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |18:20 WIB
BYD Atto 1 Dibanderol Rp195 Juta, Ini Spesifikasinya
BYD Atto 1 Dibanderol Rp195 Juta, Intip Spesifikasinya (BYD)
A
A
A

TANGERANG - BYD Motor Indonesia meluncurkan mobil listrik baru BYD Atto 1 pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang. Mobil listrik tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp195 juta. 

Kehadiran BYD Atto 1 menyita pengunjung GIIAS 2025. Selain harganya yang terjangkau, fiturnya juga cukup lengkap. 

BYD Atto 1 ditawarkan dalam 2 varian, yaitu Dynamic dan Premium. BYD Atto 1 versi Premium dengan jarak tempuh 380 km dijual Rp235 juta, sedangkan trim Dynamic dengan jarak tempuh 300 km dibanderol Rp195 juta. 

Spesifikasi BYD Atto 1

BYD Atto 1 varian Dynamic menggunakan Blade Battery 30,08 kWh dengan jarak tempuh maksimum 300 km. Sementara varian Premium mengadopsi baterai Blade 38,88 kwh dengan jangkauan 380 km.

BYD Atto 1 menggunakan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 75 kW dan torsi puncak 135 Nm dengan kecepatan maksimum 120 km/jam. Sedangkan untuk berakselerasi dari nol ke 50 km/jam hanya memerlukan waktu 4,9 detik.

Mengusung konsep kompak, dimensi Atto 1 memiliki ukuran panjang 3.925 mm, tinggi 1.720 mm, dan lebar 1.590 mm. Sementara jarak sumbu roda atau wheelbase 2.500 mm dan ground clearance 155 mm.

BYD ATTO 1 juga hadir dengan pilihan warna yang ekspresif seperti Apricity White, Cosmos Black, dan Sprout Green. 

Masuk ke dalam kabin, BYD ATTO 1 menyajikan material soft touch di seluruh baris kursi. Kabin dirancang untuk fleksibilitas, termasuk baris kedua yang lega dan tiga headrest. Selain itu, kursinya integrated sport leather seat serta electric driver seat (di varian Premium).

Ada pula Panel digital instrument 7 inci menghadirkan tampilan informasi dan layar sentuh sebesar 10.1 inci yang kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto. 

 

