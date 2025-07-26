UD Trucks Ungkap Kunci Bisnis Logistik di Indonesia

TANGERANG - UD Trucks Indonesia mengungkap kunci bisnis logistik di Tanah Air, khususnya truk. Hal ini menyangkut durabilitas dan produktivitas.

1. Bisnis Truk

Chief Executive Astra UD Trucks, Winarto Martoni, menjelaskan pentingnya simulasi Return of Truck Investment (ROTI) dalam pengadaan kendaraan logistik. Ia menekankan, memilih kendaraan yang tepat tak hanya tentang spesifikasi teknis, tetapi juga tentang keberlanjutan bisnis jangka panjang.

“Bisnis truk adalah bisnis jangka panjang. Dalam bisnis ini, aspek yang paling penting adalah durabiltas dan produktivitas, karena keduanya menentukan kemampuan kendaraan digunakan dalam jangka panjang dan menghasilkan profitabilitas yang maksimal," ujar Winarto di arena GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (25/7/2025).

Ia menambahkan, daya tahan dan produktivitas truk sangat bergantung pada dukungan after-sales yang handal dan baik.

“Sejak Quester diluncurkan 10 tahun lalu, kami telah menjual lebih dari 16.000 unit. Ini menunjukkan durabilitas dan keunggulan produk kami yang mencakup chassis kuat, mesin tangguh, serta layanan free service, kontrak servis lengkap, jaringan servis luas, dan kemudahan pembiayaan," tutur Chief Operation Officer Astra UD Trucks, Bambang Widjanarko.

2. Serahkan 9 Quester GKE 200 Euro 5

Pada momentum GIIAS 2025, UD Trucks menyerahkan 9 unit truk Quester GKE 280 Euro 5 kepada PT Surya Mitra Tirta Kencana (SMTK), perusahaan logistik di Surabaya. Penyerahan dilakukan Johan Kleinsteuber, President Director UD Trucks Indonesia, Handi Lim, Vice President and After Sales Service Director kepada Winarto Martono, Chief Executive Astra UD Trucks, dan dilanjutkan kepada Wibowo Hadi Goutomo dari SMTK sebagai pelanggan akhir.