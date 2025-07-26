Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

MG Pamer Baterai Baru di GIIAS 2025, Lebih Tipis dengan Masa Pakai Hingga 12 Tahun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |15:20 WIB
MG Pamer Baterai Baru di GIIAS 2025, Lebih Tipis dengan Masa Pakai Hingga 12 Tahun
MG4 EV Max. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

TANGERANG MG Motor Indonesia memamerkan baterai mobil listrik barunya pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Tak hanya hadir dengan desain yang lebih tipis, baterai ini juga memiliki masa pakai hingga 12 tahun.

Meski desainnya tipis, baterai baru MG Motor ini tetap mengedepankan sisi keamanan. Pasalnya, keamanan merupakan salah satu hal yang krusial pada baterai sebagai inti dari performa, efisiensi, dan keselamatan mobil listrik.

“Transisi menuju kendaraan listrik harus dibarengi dengan rasa aman dan keyakinan penuh dari konsumen. Keamanan baterai bukan hanya soal spesifikasi teknis. Ini adalah komitmen mendasar kami dalam merancang setiap kendaraan listrik MG,” ujar CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, di ICE BSD, Tangerang, Jumat (25/7/2025).

Desain Tipis

MG mengandalkan teknologi baterai ‘Magic Cube’ berkonsep Cell-to-Pack. Ini memungkinkan integrasi sel baterai langsung ke struktur kendaraan tanpa modul tambahan. Dengan ketebalan hanya 110 mm—lebih tipis dari kaleng minuman—baterai ini diklaim mendukung pusat gravitasi yang lebih rendah untuk kestabilan optimal, sekaligus memaksimalkan ruang kabin demi kenyamanan penumpang.

Meski ringkas, baterai ini dirancang dengan kepadatan energi tinggi hingga 180 Wh/kg. Struktur baterai ini juga diperkuat isolasi nano, lapisan tahan api, dan katup pelepas tekanan otomatis.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/15/3178097//chery-JHlE_large.jpeg
Chery Perkenalkan Teknologi Baterai Mobil Baru, Tempuh 1.300 Km Sekali Isi Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/15/3177206//mg_cyberster-Y4hL_large.jpg
Mobil Listrik MG Diuji Tempuh Jarak hingga 1.800 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173929//giias_bandung_2025-tS2g_large.jpg
GIIAS Bandung 2025, Ada Diskon BBnKB 10 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447//mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/15/3172281//baic_bj30_hybrid-AZkf_large.jpg
BAIC BJ30 Hybrid Meluncur di GIIAS Semarang 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171600//vinfast_vf_3-Rr8D_large.jpg
VinFast Terapkan Sistem Langganan Baterai untuk Seluruh Mobil Listrik, Termurah Rp150 Jutaan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement