MG Pamer Baterai Baru di GIIAS 2025, Lebih Tipis dengan Masa Pakai Hingga 12 Tahun

TANGERANG — MG Motor Indonesia memamerkan baterai mobil listrik barunya pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Tak hanya hadir dengan desain yang lebih tipis, baterai ini juga memiliki masa pakai hingga 12 tahun.

Meski desainnya tipis, baterai baru MG Motor ini tetap mengedepankan sisi keamanan. Pasalnya, keamanan merupakan salah satu hal yang krusial pada baterai sebagai inti dari performa, efisiensi, dan keselamatan mobil listrik.

“Transisi menuju kendaraan listrik harus dibarengi dengan rasa aman dan keyakinan penuh dari konsumen. Keamanan baterai bukan hanya soal spesifikasi teknis. Ini adalah komitmen mendasar kami dalam merancang setiap kendaraan listrik MG,” ujar CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, di ICE BSD, Tangerang, Jumat (25/7/2025).

Desain Tipis

MG mengandalkan teknologi baterai ‘Magic Cube’ berkonsep Cell-to-Pack. Ini memungkinkan integrasi sel baterai langsung ke struktur kendaraan tanpa modul tambahan. Dengan ketebalan hanya 110 mm—lebih tipis dari kaleng minuman—baterai ini diklaim mendukung pusat gravitasi yang lebih rendah untuk kestabilan optimal, sekaligus memaksimalkan ruang kabin demi kenyamanan penumpang.

Meski ringkas, baterai ini dirancang dengan kepadatan energi tinggi hingga 180 Wh/kg. Struktur baterai ini juga diperkuat isolasi nano, lapisan tahan api, dan katup pelepas tekanan otomatis.