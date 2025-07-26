SUV Jetour T2 Tampil Perdana dengan Setir Kanan di GIIAS 2025, Harga Masih Rahasia

JAKARTA - Jetour Motor Indonesia memperkenalkan model terbaru, T2, di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, ICE BSD City, Tangerang. Ini merupakan pertama kalinya di dunia, SUV bergaya offroad ini dihadirkan dengan konfigurasi setir kanan.

Marketing Director Jetour Motor Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang memperkenalkan Jetour T2 versi setir kanan. Ini karena pasar di Indonesia sangat menjanjikan dan menyukai desain SUV yang gagah.

"Ini adalah sebuah pencapaian penting dalam ekspansi global Jetour yang menegaskan komitmen terhadap kebutuhan pasar Asia Tenggara, sekaligus menjadi simbol awal petualangan di pasar internasional versi RHD (right-hand drive)," kata Ranggy di arena GIIAS 2025, Jumat (25/7/2025).

Ranggy mengatakan bahwa Jetour T2 dirancang untuk menempati segmen yang sangat khas, karena desainnya tangguh tapi tidak kasar. Ini membuatnya tetap ramah saat berada di jalan raya karena ukurannya yang tidak terlalu besar.

"Jadi mobil ini bisa di urban, bisa juga diajak offroad. Jetour T2 ini sangat fleksibel. Jadi itu yang kita tawarkan untuk para konsumen kita di Indonesia," ujarnya.

Meskipun memiliki bentuk SUV boxy, Jetour T2 menggunakan material yang direkayasa khusus untuk memastikan penggunaan bahan bakar yang efisien. Mobil ini masuk sebagai SUV kelas D dengan dimensi panjang 4.785mm, lebar 2.006mm, dan tinggi 1.880mm, serta wheelbase 2.800mm.