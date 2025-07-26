All New Nissan X-Trail e-Power Meluncur di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya

TANGERANG - PT Nissan Motor Distributor Indonesia memperkenalkan The All-New X-Trail e-Power pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

SUV elektrik terbaru ini memperkuat langkah Nissan dalam menghadirkan kendaraan ramah lingkungan dan berteknologi tinggi untuk pasar Indonesia.

The All-New Nissan X-Trail e-Power hadir sebagai SUV listrik All-Wheel Drive (AWD) pertama yang dibawa Nissan ke Indonesia. Dibekali teknologi e-Power yang tidak memerlukan pengisian daya eksternal dan sistem e-4ORCE untuk kendali empat roda, mobil ini dirancang untuk memberikan performa tangguh, kenyamanan premium, serta pengalaman berkendara yang menyenangkan dan efisien.

The All-New Nissan X-Trail e-Power dibekali 2 motor listrik. Motor listrik itu menghasilkan tenaga hingga 338 PS. Selain itu, The All-New Nissan X-Trail e-Power mampu berakselerasi dari 0–100 km/jam dalam waktu 7,2 detik.

"Melalui momen GIIAS 2025 ini, kami ingin menyapa kembali para pemilik dan pecinta X-Trail dari generasi sebelumnya, dan mengajak mereka untuk melihat serta merasakan semangat baru yang kami hadirkan." ujar Presiden Direktur PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Evensius Go, di arena GIIAS 2025.