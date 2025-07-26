Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

All New Nissan X-Trail e-Power Meluncur di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |11:31 WIB
All New Nissan X-Trail e-Power Meluncur di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya
All New Nissan X-Trail e-Power Meluncur di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya (Okezone/Sagita Rahma)
A
A
A

TANGERANG - PT Nissan Motor Distributor Indonesia memperkenalkan The All-New X-Trail e-Power pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

All New X-Trail e-Power

SUV elektrik terbaru ini memperkuat langkah Nissan dalam menghadirkan kendaraan ramah lingkungan dan berteknologi tinggi untuk pasar Indonesia.

The All-New Nissan X-Trail e-Power hadir sebagai SUV listrik All-Wheel Drive (AWD) pertama yang dibawa Nissan ke Indonesia. Dibekali teknologi e-Power yang tidak memerlukan pengisian daya eksternal dan sistem e-4ORCE untuk kendali empat roda, mobil ini dirancang untuk memberikan performa tangguh, kenyamanan premium, serta pengalaman berkendara yang menyenangkan dan efisien.

The All-New Nissan X-Trail e-Power dibekali 2 motor listrik. Motor listrik itu menghasilkan tenaga hingga 338 PS. Selain itu, The All-New Nissan X-Trail e-Power mampu berakselerasi dari 0–100 km/jam dalam waktu 7,2 detik. 

"Melalui momen GIIAS 2025 ini, kami ingin menyapa kembali para pemilik dan pecinta X-Trail dari generasi sebelumnya, dan mengajak mereka untuk melihat serta merasakan semangat baru yang kami hadirkan." ujar Presiden Direktur PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Evensius Go, di arena GIIAS 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/15/3174647//nissan_leaf-TdME_large.jpg
20 Ribu Nissan Leaf Kena Recall Gara-Gara Risiko Terbakar saat Isi Daya Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173929//giias_bandung_2025-tS2g_large.jpg
GIIAS Bandung 2025, Ada Diskon BBnKB 10 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447//mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/15/3172281//baic_bj30_hybrid-AZkf_large.jpg
BAIC BJ30 Hybrid Meluncur di GIIAS Semarang 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/15/3169294//giias_2025-1Z4A_large.jpeg
Penjualan Mobil di Indonesia pada Agustus 2025 Naik Tipis Dibantu GIIAS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167644//nissan-1thp_large.jpg
Indomobil Resmi Akuisisi 99,9 Persen Saham Nissan Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement