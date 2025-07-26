GIIAS 2025, Mitsubishi Fuso Pamer EV Mobile Charger hingga Fighter X Tractor Head

TANGERANG - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation di Indonesia, menghadirkan EV mobile charger hingga memperkenalkan varian baru Fighter X FM65F Tractor Head 4x2 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Keikutsertaan Mitsubishi Fuso di GIIAS 2025 menjadi perayaan 55 tahun eksistensinya di Indonesia.

Presiden Direktur PT KTB, Daisuke Okamoto, mengatakan kehadiran Mitsubishi Fuso di Indonesia lebih dari sekedar bisnis menjual truk.

“Dalam 55 tahun ini kami telah menciptakan sebuah ekosistem industri yang mandiri dengan membangun pusat produksi dan perakitan yang didukung oleh 100 perusahaan supplier lokal sebagai penyedia parts," ujar Daisuke di arena GIIAS 2025, dikutip pada Sabtu (26/7/2025).

Ia menyebut, komitmen investasi ini menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. "Pada akhirnya, peran produk kami sebagai roda penggerak perekonomian Indonesia. Hampir 1,5 juta truk Mitsubishi Fuso telah membuktikan dirinya sebagai pahlawan logistik yang mendistribusi barang ke seluruh Indonesia”, ujarnya.

Selama GIIAS 2025, Mitsubishi Fuso menghadirkan total lima display unit. Kelimanya adalah truk listrik eCanter, EV Mobile Charger untuk mendukung ekosistem truk listrik eCanter,

Fighter-X FM65F Tractor Head 4x2 varian, truk modifikasi Canter, serta Bus FE 84 GB C.