Cara Toyota Permudah Pengguna Mobil Hybrid di Indonesia (Fadli Ramadan)

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan aplikasi mToyota yang dapat mempermudah konsumennya. Pengguna mobil hybrid bisa mendapatkan informasi mulai dari perawatan dan kondisi baterai terkini dari aplikasi tersebut.

1. Aplikasi mToyota

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide menjelaskan, mToyota versi baru adalah wujud nyata komitmen Toyota dalam menghadirkan ekosistem yang komprehensif bagi pengguna.

"Aplikasi ini hadir sebagai go-to app untuk pengalaman kepemilikan kendaraan yang reliable, dan connected. Kami ingin memastikan Toyota mampu memberikan seamless ownership experience bagi para pelanggan dan juga dealer," kata Hiroyuki Oide, di arena GIIAS 2025, ICE BSD City, Tangerang, Kamis (24/7/2025).

Pengguna dapat menggunakan mToyota bahkan sebelum membeli mobil dengan mencari diler resmi Toyota berdasarkan jarak, histori kegiatan, hingga diler favorit. Setelah membeli unit, dengan platform yang terintegrasi secara luring dan daring, pengguna dapat menggunakan fitur-fitur seperti pemesanan layanan servis (Service Booking) serta pemantauan status servis secara berkala (Monitor Service Progess), semua langsung dari satu platform.

Fitur lainnya mencakup Track Order Status untuk mengetahui perkembangan pemesanan unit secara real-time, dan Build Your Vehicle yang memungkinkan pengguna menyesuaikan kendaraan sesuai preferensi.

Dengan semakin banyaknya model kendaraan elektrifikasi yang dikeluarkan oleh Toyota sebagai bagian dari strategi multipathway, kini Toyota juga mendukung para pengguna melalui Hybrid Health Check.

Layanan ini memastikan performa kendaraan elektrifikasi Toyota selalu dalam kondisi prima dengan pengecekan baterai secara gratis untuk kendaraan Hybrid termasuk Battery EV dengan rentang usia 3-5 tahun atau 50.000-100.000 Km setiap servis berkala di bengkel resmi Toyota.