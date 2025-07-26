Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mitsubishi Boyong 17 Mobil ke GIIAS 2025, dari Destinator hingga Triton

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |10:29 WIB
Mitsubishi Boyong 17 Mobil ke GIIAS 2025, dari Destinator hingga Triton
Mitsubishi Boyong 17 Mobil ke GIIAS 2025, dari Destinator hingga Triton (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) membawa 17 unit model untuk dipamerkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang. Sebagai model teranyar, Destinator menjadi andalan didampingi sederet model lain.

1. Mitsubishi Bawa 17 Mobil ke GIIAS 2025

Pada GIIAS 2025 kali ini, MMKSI mengusung tema “Journey to Grand Destinations”. Tak hanya menjadi etalase teknologi, tetapi juga mencerminkan komitmen 55 tahun Mitsubishi Motors di Indonesia.

MMKSI menghadirkan total 17 unit kendaraan display. Model yang dipamerkan mulai dari Destinator, Xforce, Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, dan Triton.

Selain itu, MMKSI menyediakan 4 unit Destinator untuk dijajal pengunjung GIIAS lewat sesi test drive. 

Destinator merupakan SUV premium terbaru Mitsubishi. SUV premium itu debut global di Indonesia pada 17 Juli 2025.

2. Mitsubishi Destinator

Pada gelaran GIIAS 2025, harga Destinator terungkap. Destinator dibanderol mulai dari Rp385 juta untuk tipe GLS, tipe Exceed dibanderol Rp405 juta, serta tipe Ultimate Rp465 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta dan berlaku selama periode peluncuran.

Destinator merepresentasikan filosofi Mitsubishi Motors sebagai kendaraan yang tangguh, andal, dan tetap stylish di berbagai kondisi dan fase kehidupan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
GIIAS 2025 GIIAS MMKSI Mitsubishi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173203/pajero_sport-MB01_large.jpg
Harganya Tembus Rp700 Juta, Intip Spesifikasi New Pajero Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447/mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/52/3166280/mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-Pe9J_large.jpg
Mitsubishi Xforce Dapat Pembaruan Teknologi Keselamatan, Intip Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166043/mitsubishi_destinator-Qw2p_large.jpg
Diproduksi di Indonesia, Mitsubishi Destinator Siap Diekspor ke Sejumlah Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162948/mitsubishi_destinator-zcOP_large.jpeg
Mitsubishi Destinator Raih Penghargaan Most Inspiring Design of the Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/52/3158205/mitsubishi_fuso_di_giias_2025-mtGE_large.jpg
GIIAS 2025, Mitsubishi Fuso Pamer EV Mobile Charger hingga Fighter X Tractor Head
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement