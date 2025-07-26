Mitsubishi Boyong 17 Mobil ke GIIAS 2025, dari Destinator hingga Triton

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) membawa 17 unit model untuk dipamerkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang. Sebagai model teranyar, Destinator menjadi andalan didampingi sederet model lain.

1. Mitsubishi Bawa 17 Mobil ke GIIAS 2025

Pada GIIAS 2025 kali ini, MMKSI mengusung tema “Journey to Grand Destinations”. Tak hanya menjadi etalase teknologi, tetapi juga mencerminkan komitmen 55 tahun Mitsubishi Motors di Indonesia.

MMKSI menghadirkan total 17 unit kendaraan display. Model yang dipamerkan mulai dari Destinator, Xforce, Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, dan Triton.

Selain itu, MMKSI menyediakan 4 unit Destinator untuk dijajal pengunjung GIIAS lewat sesi test drive.

Destinator merupakan SUV premium terbaru Mitsubishi. SUV premium itu debut global di Indonesia pada 17 Juli 2025.

2. Mitsubishi Destinator

Pada gelaran GIIAS 2025, harga Destinator terungkap. Destinator dibanderol mulai dari Rp385 juta untuk tipe GLS, tipe Exceed dibanderol Rp405 juta, serta tipe Ultimate Rp465 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta dan berlaku selama periode peluncuran.

Destinator merepresentasikan filosofi Mitsubishi Motors sebagai kendaraan yang tangguh, andal, dan tetap stylish di berbagai kondisi dan fase kehidupan.