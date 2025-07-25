Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tak Perlu Khawatir! HUAWEI MatePad Pro 12.2 Bikin Akses Google Apps dan Aplikasi Produktivitas Lainnya Jadi Super Gampang!

Atik Untari , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |19:33 WIB
Tak Perlu Khawatir! HUAWEI MatePad Pro 12.2 Bikin Akses Google Apps dan Aplikasi Produktivitas Lainnya Jadi Super Gampang!
HUAWEI MatePad Pro 12.2. (Foto: dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pernahkah kamu bertanya-tanya, "Kalau beli tablet ini, aplikasi produktivitas kesayangan saya tetap bisa dipakai enggak, ya?" Nah, buat kamu yang melirik HUAWEI MatePad Pro 12.2, jawabannya tegas: BISA BANGET! Bahkan, jika ada aplikasi yang belum nongol langsung di AppGallery, kamu tetap bisa mengaksesnya dengan mudah dan aman lewat GBox, yang solusi canggih yang ada di dalam Huawei AppGallery.  

HUAWEI MatePad Pro 12.2: Tablet Flagship untuk Produktivitas Maksimal

Bayangkan sebuah tablet yang gesit, ringan, dan serbaguna, siap menunjang semua kebutuhanmu. Itulah HUAWEI MatePad Pro 12.2” 2025, tablet flagship terbaru yang didesain khusus untuk produktivitas tinggi. Dengan fitur PC-Level Productivity, tablet ini hadir lengkap dengan HUAWEI Glide Keyboard dan PC-Level WPS Office, memungkinkan kamu bekerja seolah sedang menggunakan laptop—di mana pun, kapan pun!

Layar Tandem OLED PaperMatte 12.2 inci-nya benar-benar juara di kelasnya. Visualnya jernih memukau tanpa pantulan cahaya, bahkan saat kamu bekerja di bawah terik matahari. Pas banget buat para kreator, ada juga HUAWEI Notes dan GoPaint yang bisa kamu manfaatkan untuk mencatat ide atau menggambar dengan akurat menggunakan stylus M-Pencil 3rd Gen. Semua performa gahar ini ditopang baterai jumbo 10.100 mAh yang super awet, menjadikannya pilihan ideal buat profesional, kreator konten, atau siapa saja yang butuh perangkat tangguh dengan mobilitas tinggi.

Pengalaman Kerja Mobile yang Mulus dengan HUAWEI MatePad Pro 12.2

Kerja mobile kini jadi lebih mudah dan menyenangkan berkat HUAWEI MatePad Pro 12.2”. Berbagai kebutuhan pekerjaan bisa kamu bereskan langsung dari satu perangkat ini. Mulai dari bikin konten keren di CapCut, desain visual menawan di Canva, sampai ikut meeting online via Zoom dan Google Meet. Semua aplikasi penting untuk menunjang produktivitasmu kini sudah tersedia di AppGallery, ekosistem aplikasi milik HUAWEI yang terus berkembang pesat.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179361//gubernur_kaltim_appsi-01k7_large.jpg
Jadi Ketua APPSI, Sosok Rudy Mas’ud Dikenal sebagai Pemimpin Visioner dari Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/11/3179342//ajinomoto_indonesia_top_halal_award-8NBw_large.jpg
Masako, Sajiku, dan SAORI Raih Penghargaan TOP Halal Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/13/3179266//shopee_h2h-vKzm_large.jpg
Penampilan Enerjik Hearts2Hearts di Iklan Shopee 11.11 Big Sale Jadi Favorit Netizen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement