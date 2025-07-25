Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kini Hadir Tablet dengan Layar OLED Terdepan dan Keyboard Inovatif, Cocok untuk Pekerja Kreatif

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |18:43 WIB
Kini Hadir Tablet dengan Layar OLED Terdepan dan Keyboard Inovatif, Cocok untuk Pekerja Kreatif
HUAWEI hadirkan MatePad Pro 12.2” 2025, tablet flagship terbaru yang tawarkan pengalaman lebih dari sekadar laptop. (Foto: dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Banyak orang meyakini dengan perangkat yang tepat dapat meningkatkan produktivitas. Oleh karenanya, idealnya perangkat tersebut ringan untuk dibawa, fleksibel dalam penggunaan, namun tetap bertenaga layaknya PC atau laptop. Tak heran, jika saat ini tablet semakin dilirik sebagai solusi modern bagi mereka yang membutuhkan perangkat sebagai alat kerja yang praktis tanpa kompromi.

Untuk menjawab kebutuhan akan perangkat yang ideal, HUAWEI menghadirkan MatePad Pro 12.2” 2025, tablet flagship terbaru yang menawarkan pengalaman lebih dari sekadar laptop. Lantaran, tablet dari HUAWEI ini telah dibekali dengan PC-Level Productivity, layar Tandem OLED berkualitas tinggi, dan berbagai fitur profesional. 

Dengan keunggulan spesifikasinya ini, MatePad Pro 12.2 hadir sebagai perangkat serbaguna yang dirancang untuk mendukung produktivitas tanpa batas.

Bagi kamu yang sudah menantikannya, HUAWEI MatePad Pro 12.2” sudah tersedia di pasaran mulai hari ini dengan harga Rp12.999.000. Selama periode pembelian 25 Juli sampai 31 Agustus 2025, konsumen juga berkesempatan mendapatkan paket hadiah eksklusif senilai Rp6.995.000 yang terdiri dari HUAWEI FreeBuds 5, Glide Keyboard, M-Pencil 3rd Gen, Bluetooth Mouse, dan HUAWEI SuperCharger.

(Foto: dok Istimewa)

Lalu, siapa yang cocok menggunakan MatePad Pro 12.2” dengan fitur dan performa sekelas PC ini?

Solusi bagi Profesional Sibuk yang Sering Lakukan Business Trip

      
