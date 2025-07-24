Advertisement
OTOTEKNO TECHNO

Google Photos Luncurkan Fitur AI Gambar ke Video dan Remix

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |22:05 WIB
Google Photos Luncurkan Fitur AI Gambar ke Video dan Remix
Google Photos mendapatkan dua fitur AI baru. (Foto: Google)
A
A
A

JAKARTA Google menghadirkan dua fitur kecerdasan buatan (AI) baru pada Google Photos yang memungkinkan pengguna mengubah gambar mereka di galeri dengan berbagai cara. Pada Rabu (23/7/2025), Google mengumumkan fitur konversi gambar ke video, yang didukung model AI Veo 2 milik perusahaan itu, serta fitur Remix baru yang memungkinkan pengguna untuk menata ulang gambar mereka dalam berbagai gaya.

Google Photos Mendapatkan Peningkatan AI yang Signifikan

Dalam sebuah postingan blog yang dilansir Gadgets 360, Google merinci dua fitur baru yang akan hadir di Google Photos. Saat ini, fitur-fitur ini hanya tersedia di Amerika Serikat (AS) pada perangkat Android dan iOS. Selain itu, aplikasi galeri foto ini juga menawarkan tab Buat baru yang menampilkan semua fitur AI untuk memudahkan akses.

Fitur baru yang paling menonjol adalah Foto ke Video. Didukung Veo 2, fitur ini dapat mengubah gambar apa pun menjadi video berdurasi enam detik.

Untuk menggunakannya, pengguna harus memilih satu gambar dari galeri dan memilih fitur dari menu opsi. Selanjutnya, mereka harus memilih antara “Gerakan halus” atau “Saya sedang beruntung”. Jika yang pertama hanya menambahkan gerakan kecil, mode kedua menambahkan gerakan acak ke dalam video.

Google mengatakan fitur ini memudahkan pengguna menghidupkan kembali kenangan berharga mereka. Meski terdapat potensi penyalahgunaan fitur ini, karena pengguna tidak dapat menambahkan perintah untuk menentukan seperti apa video yang dihasilkan, ruang lingkup untuk membuat deepfake jauh lebih kecil. Fitur ini saat ini sedang diluncurkan untuk pengguna aplikasi Photos di AS.

 

