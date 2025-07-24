Daftar Cheat Terlengkap The Sims 4 Bahasa Indonesia untuk PC

JAKARTA – The Sims 4 tetap menjadi salah satu game simulasi yang digemari banyak orang karena kebebasan yang ditawarkannya dalam mengendalikan kehidupan virtual. Untuk mempermudah dan menambah keseruan bermain, berbagai kode cheat bisa digunakan. Berikut adalah rangkuman cheat The Sims 4 terlengkap dalam bahasa Indonesia khusus pengguna PC.

Cara Mengaktifkan Cheat The Sims 4 di PC

Sebelum menggunakan kode cheat, Anda perlu mengaktifkan konsol cheat terlebih dahulu. Ikuti langkah-langkah ini:

Tekan kombinasi tombol CTRL + Shift + C pada keyboard untuk membuka kolom perintah atau cheat console. Setelah kolom muncul di pojok kiri atas layar, ketikkan kode testingcheats true atau testingcheats on lalu tekan Enter. Pesan "Cheats are enabled" akan muncul jika berhasil. Kode ini penting untuk mengaktifkan sebagian besar cheat lanjutan. Setelah itu, Anda bisa memasukkan kode cheat yang diinginkan dan tekan Enter.

Untuk menonaktifkan cheat, Anda cukup mengganti "true" dengan "false" atau "on" dengan "off" pada perintah kode yang relevan.

Berbagai Kategori Cheat The Sims 4

Berikut adalah daftar cheat yang dikategorikan berdasarkan fungsinya:

Cheat Uang dan Properti: