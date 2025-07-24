Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Liburan ke Luar Negeri Tanpa Perlu Ganti Kartu SIM, Begini Caranya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |19:56 WIB
Liburan ke Luar Negeri Tanpa Perlu Ganti Kartu SIM, Begini Caranya
Ilustrasi. (Foto: Perplexity.AI)
A
A
A

JAKARTA – Koneksi internet menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan ketika hendak bepergian atau liburan ke luar negeri. Saat ini, seiring perkembangan teknologi, Anda tak perlu repot-repot membeli SIM card lokal karena bisa menggunakan kartu eSIM.

Dengan kartu eSIM, pengguna tidak perlu membeli dan memasang kartu secara manual, karena dapat diunduh langsung melalui aplikasi dan diaktivasi dalam hitungan menit. Pengguna cukup memilih paket data sesuai negara tujuan dan bisa langsung terhubung ke jaringan lokal.

Untuk diketahui, ada banyak pilihan kartu eSIM yang tersedia di pasaran. Pada tutorial kali ini, kami menggunakan kartu eSIM dari EZYM. Lantas, bagaimana cara menggunakan dan aktivasinya? Untuk lebih lengkapnya, simak paparan berikut.

Pertama-tama, pastikan smartphone yang digunakan telah mendukung fitur eSIM, misalnya perangkat iPhone. Setelah itu, pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil sebelum memasang eSIM. Hal ini akan membantu menghindari kesalahan pemasangan.

Selanjutnya, saat mulai memasang eSIM Anda, jangan menghentikan proses pemasangan atau instalasi. Anda mungkin akan mengalami kesalahan pemasangan dan eSIM Anda bisa jadi tidak dapat digunakan kembali. Setelah itu, tambahkan eSIM atau atur paket data seluler.

Langkah berikutnya adalah membuka Pengaturan, kemudian pilih opsi Data Seluler. Tambahkan eSIM atau Atur Layanan Seluler, lalu gunakan Kode QR pada perangkat Anda. Kemudian pilih paket eSIM baru Anda dan pilih salah satu label yang disarankan, lalu ketuk "Lanjutkan".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/16/3168737//ilustrasi-qWwb_large.jpg
Cara Mudah Cek Apakah HP Bisa Pakai eSIM atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/16/3168426//ilustrasi-ipV1_large.jpg
Kabel Bawah Laut di Laut Merah Putus, Internet di Asia dan Timur Tengah Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/54/3163656//ilustrasi-RdCk_large.jpg
Auto-Install, Solusi Cepat Aktivasi eSIM untuk Traveler dan Pekerja Remote
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/54/3160370//direktur_jenderal_infrastruktur_digital_kemenkomdigi_wayantoni-trSC_large.jpeg
Kemenkomdigi Jamin Koneksi Internet Sekolah Rakyat Akan Kencang Tanpa Kendala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/54/3148130//trump_mobile-0CXj_large.jpg
Trump Masuki Bisnis Smartphone, Luncurkan Ponsel Seharga Rp8 Juta dan Layanan Seluler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/16/3134665//hypernet_technologies-h4VX_large.jpg
Susah Sinyal saat Konser? Wujudkan Koneksi Internet Lancar dengan Hypernet Technologies
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement