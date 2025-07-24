Liburan ke Luar Negeri Tanpa Perlu Ganti Kartu SIM, Begini Caranya

JAKARTA – Koneksi internet menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan ketika hendak bepergian atau liburan ke luar negeri. Saat ini, seiring perkembangan teknologi, Anda tak perlu repot-repot membeli SIM card lokal karena bisa menggunakan kartu eSIM.

Dengan kartu eSIM, pengguna tidak perlu membeli dan memasang kartu secara manual, karena dapat diunduh langsung melalui aplikasi dan diaktivasi dalam hitungan menit. Pengguna cukup memilih paket data sesuai negara tujuan dan bisa langsung terhubung ke jaringan lokal.

Untuk diketahui, ada banyak pilihan kartu eSIM yang tersedia di pasaran. Pada tutorial kali ini, kami menggunakan kartu eSIM dari EZYM. Lantas, bagaimana cara menggunakan dan aktivasinya? Untuk lebih lengkapnya, simak paparan berikut.

Pertama-tama, pastikan smartphone yang digunakan telah mendukung fitur eSIM, misalnya perangkat iPhone. Setelah itu, pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil sebelum memasang eSIM. Hal ini akan membantu menghindari kesalahan pemasangan.

Selanjutnya, saat mulai memasang eSIM Anda, jangan menghentikan proses pemasangan atau instalasi. Anda mungkin akan mengalami kesalahan pemasangan dan eSIM Anda bisa jadi tidak dapat digunakan kembali. Setelah itu, tambahkan eSIM atau atur paket data seluler.

Langkah berikutnya adalah membuka Pengaturan, kemudian pilih opsi Data Seluler. Tambahkan eSIM atau Atur Layanan Seluler, lalu gunakan Kode QR pada perangkat Anda. Kemudian pilih paket eSIM baru Anda dan pilih salah satu label yang disarankan, lalu ketuk "Lanjutkan".