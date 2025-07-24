Ramai Isu Transfer Data Pribadi Indonesia dan AS, Menkomdigi Beri Penjelasan

JAKARTA – Isu transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang menjadi salah satu bagian dari kesepakatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump dalam negosiasi tarif impor, menjadi sorotan publik. Terkait hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara dan memberikan klarifikasi.

Meutya menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan merupakan pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur. Dengan kesepakatan ini, pertukaran data pribadi warga dari kedua negara bisa dilakukan secara legal, terutama untuk kepentingan seperti layanan cloud dan transaksi finansial.

"Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce," kata Meutya dalam keterangan resminya.

Menkomdigi memastikan pertukaran data pribadi ini dilakukan melalui proses yang jauh lebih aman serta mencegah penyebaran ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum. Contoh konkret dari aktivitas pemindahan data yang sah antara lain: penggunaan mesin pencari seperti Google dan Bing, penyimpanan data melalui layanan cloud computing, maupun komunikasi digital melalui platform media sosial," terang Meutya.