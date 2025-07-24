Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ramai Isu Transfer Data Pribadi Indonesia dan AS, Menkomdigi Beri Penjelasan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |12:17 WIB
Ramai Isu Transfer Data Pribadi Indonesia dan AS, Menkomdigi Beri Penjelasan
Menkomdigi Meutya Hafid. (Foto: Ravie/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Isu transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang menjadi salah satu bagian dari kesepakatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump dalam negosiasi tarif impor, menjadi sorotan publik. Terkait hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara dan memberikan klarifikasi.

Meutya menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan merupakan pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur. Dengan kesepakatan ini, pertukaran data pribadi warga dari kedua negara bisa dilakukan secara legal, terutama untuk kepentingan seperti layanan cloud dan transaksi finansial.

"Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce," kata Meutya dalam keterangan resminya.

Menkomdigi memastikan pertukaran data pribadi ini dilakukan melalui proses yang jauh lebih aman serta mencegah penyebaran ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum. Contoh konkret dari aktivitas pemindahan data yang sah antara lain: penggunaan mesin pencari seperti Google dan Bing, penyimpanan data melalui layanan cloud computing, maupun komunikasi digital melalui platform media sosial," terang Meutya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/16/3179038//ilustrasi-lHg6_large.jpg
Menkomdigi: Bukan Ancaman, AI Berpotensi Ciptakan 90 Juta Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/16/3178519//ilustrasi-5XYy_large.jpg
60 Juta Warga Belum Terkoneksi Internet, Komdigi Gandeng Kemendes PDT Percepat Pembangunan Konektivitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174660//menkomdigi-adJe_large.jpg
3 Strategi Pemerintah Jaga Anak Indonesia, dari Urusan Gizi hingga Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173314//pemerintah-1Doq_large.jpg
Pemerintah Gaungkan Inklusivitas Lewat Edukasi Bahasa Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173278//menkomdigi_meutya_hafid_meresmikan_garuda_spark_innovation_hub-piRn_large.jpg
Komdigi Resmikan Garuda Spark Innovation Hub, Dorong Kreativitas Anak Muda Membangun Transformasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/16/3169504//ilustrasi-LIeG_large.jpg
Sambut Permintaan Komdigi, Roblox Janji Bekerja sama Lindungi Anak di Ruang Digital
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement