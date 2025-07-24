Meta Tambah Fitur Perlindungan untuk Akun Remaja di Instagram

JAKARTA – Meta memperkenalkan fitur keamanan baru untuk akun milik remaja di Instagram, yang memungkinkan pengguna remaja dapat melihat kapan pengguna lain bergabung dengan platform tersebut, serta serangkaian kiat keamanan yang perlu mereka ingat saat berbicara dengan orang asing. Meta juga mengatakan akan memperluas fitur perlindungan dan keamanan Akun Remaja.

Dalam sebuah unggahan pada Rabu (23/7/2025), raksasa media sosial yang berbasis di Menlo Park itu mengatakan fitur-fitur baru ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk melindungi remaja dari bahaya langsung maupun tidak langsung, dan menciptakan pengalaman yang sesuai usia bagi mereka, demikian dilansir Gadgets 360.

Meta menyoroti bahwa fitur-fitur keamanan yang sudah ada seperti Pemberitahuan Keamanan, Pemberitahuan Lokasi, dan Perlindungan Ketelanjangan telah membantu jutaan remaja menghindari pengalaman berbahaya di platform.

Dua fitur keamanan baru ini tersedia di Pesan Langsung (Direct Message/DM) Instagram.

Fitur pertama akan menampilkan kiat keamanan bagi remaja saat mereka hendak mengirim pesan kepada pengguna lain, meskipun mereka berdua saling mengikuti. Kiat ini meminta remaja untuk memeriksa profil orang lain dengan cermat, serta mengingatkan bahwa mereka "tidak perlu mengobrol dengan mereka jika ada yang terasa tidak beres." Kiat ini juga mengingatkan pengguna di bawah umur untuk berhati-hati dengan apa yang mereka bagikan kepada orang lain.

Saat pertama kali mengirim DM ke pengguna lain, remaja akan melihat bulan dan tahun akun tersebut bergabung dengan Instagram di bagian atas antarmuka obrolan. Meta mengatakan hal ini akan membantu pengguna mendapatkan lebih banyak konteks tentang akun yang mereka kirimi pesan dan memudahkan mereka mengenali calon penipu.