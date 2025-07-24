Advertisement
OTOMOTIF

Rocky Hybrid Meluncur di GIIAS 2025, Harga Tak Sampai Rp300 Juta

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |18:50 WIB
Rocky Hybrid Meluncur di GIIAS 2025, Harga Tak Sampai Rp300 Juta
Rocky Hybrid Meluncur di GIIAS 2025, Harga Tak Sampai Rp300 Juta (Sagita)
JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motor resmi meluncurkan mobil hybrid pertamanya di Indonesia yakni Rocky e-Smart Hybrid, pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Mobil hybrid itu harganya tak sampai Rp300 juta. 

1. Daihatsu Rocky Hybrid Meluncur

Rocky Hybrid menggunakan teknologi e-Smart Hybrid System yang dikembangkan langsung oleh Daihatsu. Huruf “e” merujuk pada electrification, sementara “smart” menggambarkan efficiency. Teknologi ini pertama kali diluncurkan di Jepang pada 2021.

Berbeda dari mobil hybrid konvensional, Rocky Hybrid sepenuhnya digerakkan motor listrik> Sementara mesin bensin berfungsi sebagai generator untuk mengisi daya baterai. 

“Dengan sistem ini, Rocky Hybrid menjadi satu-satunya kendaraan di segmennya yang menawarkan pengalaman berkendara Real Series Hybrid,” ujar Marketing Director dan Corporate Communication Director PT ADM, Sri Agung Handayani, saat peluncuran, Kamis (24/7/2025). 

2. Spesifikasi Daihatsu Rocky Hybrid 

Rocky hybrid dibekali mesin bensin 1.200 cc WA-VEX yang dipadukan dengan baterai lithium-ion 177,6 Volt berkapasitas 0,74 kWh. Tenaga maksimum yang dihasilkan mencapai 106 PS dan torsi puncak 170 Nm.

Halaman:
1 2 3
      
