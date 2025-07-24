Ketika Menperin Kaget Harga BYD Atto 1 Cuma Rp195 Juta

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berkeliling arena GIIAS 2025 usai resmi membuka pameran otomotif tahunan tersebut. Ia menyambangi satu per satu booth yang ada untuk melihat teknologi terkini yang dipamerkan.

Salah satu yang dikunjungi adalah booth BYD, yang terletak di Hall 10 ICE BSD City, Tangerang. Menperin langsung melihat mobil listrik terbaru, BYD Atto 1, yang telah resmi meluncur di Indonesia.

1. Menperin Kunjungi Booth BYD

Agus Gumiwang tertarik dengan BYD Atto 1 karena memiliki desain yang sporty dan bodi kompak. Ia juga penasaran dengan harga dari mobil listrik terbaru dari produsen asal China itu.

"Berapa ini harganya?" tanya Menperin di arena GIIAS 2025, Kamis (24/7/2025).

"Ini harganya Rp195 juta Pak," jawab Head of PR & Government BYD Indonesia Luther Panjaitan.

Ketika disebutkan harganya, wajah Menperin terlihat terkejut mendengarnya. Lalu, ia juga menyambungkan dengan pertanyaan mengenai jarak tempuh mobil listrik tersebut.

"Jarak tempuhnya?" ujar Agus Gumiwang.

"Ini 300 km Pak," ucap Luther.

"300 Km?" tanya kembali Menperin. "Saya rasa ini sudah buat place di pasar BEV murah," lanjutnya.

2. Spesifikasi BYD Atto 1

Secara spesifikasi, BYD Atto 1 varian Dynamic menggunakan Blade Battery berkapasitas 30,08 kWh dengan jarak tempuh maksimum 300 km. Sementara varian Premium mengadopsi baterai Blade 38,88 kwh dengan jangkauan 380 km.

Mobil ini menggunakan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 75 kW dan torsi puncak 135 Nm dengan kecepatan maksimum 120 km/jam. Sedangkan untuk berakselerasi dari nol ke 50 km/jam hanya memerlukan waktu 4,9 detik.