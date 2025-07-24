VinFast VF7 Resmi Mengaspal di GIIAS 2025, Segini Harganya

TANGERANG - VinFast meluncurkan mobil listrik VF7 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. SUV listrik itu dibanderol mulai dari Rp499 juta.

1. VinFast VF7

"Dengan peluncuran model kelima kami, VinFast semakin memperkuat posisinya sebagai produsen dengan jajaran kendaraan listrik murni," kata CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, saat peluncuran di arena GIIAS 2025, Rabu (23/7/2025).

VinFast VF7 dipasarkan dalam 2 varian, yaitu Eco dan Plus. VinFast VF7 Eco dibanderol Rp499 juta dan VF 7 Plus Rp599 juta.

VinFast menawarkan harga spesial early bird masing-masing Rp468 juta dan Rp568 juta untuk 200 pembeli pertama atau yang menerima unit sebelum 1 September 2025.

2. Spesifikasi VinFast VF7

Model VF 7 dirancang khusus untuk pengemudi perkotaan dengan mengusung bahasa desain "Asymmetric Aerospace" karya Torino Design, Italia.

VF7 memiliki lampu LED berbentuk “V” di bagian depan dan belakang. VF 7 juga dilengkapi atap bergaya coupe, serta pelek alloy hingga 19 inci.

Pada bagian interiornya, VF7 dibekali layar sentuh 12,9 inci, head-up display (HUD), dan setir D-cut dua warna. Terdapat 2 warna interior dan 5 warna eksterior.