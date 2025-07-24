Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

VinFast VF7 Resmi Mengaspal di GIIAS 2025, Segini Harganya

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |18:37 WIB
VinFast VF7 Resmi Mengaspal di GIIAS 2025, Segini Harganya
VinFast VF7 Resmi Mengaspal di GIIAS 2025, Segini Harganya (Jovita)
A
A
A

TANGERANG - VinFast meluncurkan mobil listrik VF7 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. SUV listrik itu dibanderol mulai dari Rp499 juta.

1. VinFast VF7

"Dengan peluncuran model kelima kami, VinFast semakin memperkuat posisinya sebagai produsen dengan jajaran kendaraan listrik murni," kata CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, saat peluncuran di arena GIIAS 2025, Rabu (23/7/2025). 

VinFast VF7 dipasarkan dalam 2 varian, yaitu Eco dan Plus. VinFast VF7 Eco dibanderol Rp499 juta dan VF 7 Plus Rp599 juta.

VinFast menawarkan harga spesial early bird masing-masing Rp468 juta dan Rp568 juta untuk 200 pembeli pertama atau yang menerima unit sebelum 1 September 2025.

2. Spesifikasi VinFast VF7

Model VF 7 dirancang khusus untuk pengemudi perkotaan dengan mengusung bahasa desain "Asymmetric Aerospace" karya Torino Design, Italia. 

VF7 memiliki lampu LED berbentuk “V” di bagian depan dan belakang. VF 7 juga dilengkapi atap bergaya coupe, serta pelek alloy hingga 19 inci. 

Pada bagian interiornya, VF7 dibekali layar sentuh 12,9 inci, head-up display (HUD), dan setir D-cut dua warna. Terdapat 2 warna interior dan 5 warna eksterior.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/52/3158015/vinfast_giias_2025-rSRe_large.jpg
Ramaikan GIIAS 2025, VinFast Hadirkan Budaya Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/52/3152002/vinfast_di_jakarta_fair_2025-eSBa_large.jpg
Kenalkan Mobil Listrik, VinFast Ajak Gen Z Bikin Karya Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/52/3150634/vinfast-pWtL_large.jpg
Ramaikan Jakarta Fair 2025, VinFast Pamerkan Jajaran Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/52/3137012/vinfast_vf6-xQok_large.jpeg
VinFast VF 6 Resmi Meluncur, Harganya Mulai Rp300 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/52/3133397/vinfast-DFyO_large.jpg
Tak Cuma BYD, Pembangunan Pabrik VinFast Juga Pernah Diganggu Ormas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/52/3121393/vinfast_vf3-VBG4_large.jpg
VinFast VF3 Gratis Isi Daya 3 Tahun, Bisa Hemat Puluhan Juta Dibandingkan Isi Bensin
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement