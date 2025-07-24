Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pertama di ASEAN, Subaru Forester Generasi Keenam Meluncur di GIIAS 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |18:17 WIB
Pertama di ASEAN, Subaru Forester Generasi Keenam Meluncur di GIIAS 2025
Pertama di ASEAN, Subaru Forester Generasi Keenam Meluncur di GIIAS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - Subaru Forester generasi keenam resmi meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Ini merupakan debut Subaru Forester di kawasan ASEAN. 

1. Subaru Forester Generasi Keenam

Chief Executive Officer Subaru Indonesia, Arie Christopher, menjelaskan Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi Subaru. Pihaknya tidak hanya menawarkan produk-produk Subaru, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

"Melalui GIIAS 2025 dan peluncuran The All-New Subaru Forester, kami ingin menunjukkan komitmen penuh kami dalam memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan, aman, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini,” ujar Arie saat peluncuran di arena GIIAS 2025, Rabu (23/7/2025). 

2. Spesifikasi Subaru Forester Generasi Keenam

Subaru Forester generasi 6 dibekali mesin bensin Horizontally Opposed (boxer), 4-silinder, DOHC berkapasitas 2.498 cc. Mesin itu mampu menyemburkan tenaga 136 kW (185 PS) pada 5.800 rpm dan torsi 247 Nm pada 3.700 rpm. Tenaga itu disalurkan transmisi lineartronic.

Secara dimensi, Subaru Forester generasi keenam memiliki panjang 4.655 mm, lebar 1.830 mm, dan tinggi 1.730 mm.  Jarak sumbu roda 2.670 mm dan ground clearance 220 mm.

Subaru Forester generasi terbaru ini dilengkapi fitur pre-collision braking, adaptive cruise control, lane keep assist, hingga camera 360 dan cornering light.

 

