Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rumor Tanggal Rilis PS6 Mencuat, Ini Kata Netizen

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |20:02 WIB
Rumor Tanggal Rilis PS6 Mencuat, Ini Kata Netizen
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Seorang pembocor game ternama mengungkapkan klaim tentang tanggal rilis konsol game generasi selanjutnya dari Sony, PlayStation 6 atau PS6. Menurut klaim tersebut, PS6 tampaknya masih belum akan diumumkan dalam waktu dekat.

Dalam unggahan di X, Detective Seeds sebelumnya mengatakan bahwa "menurut seorang teknisi PlayStation yang bekerja di bagian perangkat keras, PS6 akan diumumkan pada tahun 2028 dan dirilis akhir musim gugur/awal musim dingin 2029".

Ia kini menegaskan hal tersebut, dengan mengatakan bahwa pembaruan besar yang akan datang untuk PS5 Pro pada 2026 akan "membawa generasi perangkat keras PS" hingga rilisnya PS6.

"Pembaruan PS5 Pro 2026 akan membawa generasi perangkat keras PS ke jendela rilis PS6 2029,” tulis Detective Seeds dalam postingannya, sebagaimana dilansir X.

“Pemilik PS4 akan terdorong untuk meningkatkan ke PS5 Pro tahun depan, dan gim-gim akan meluncurkan lebih banyak pembaruan dan patch yang meningkatkan tampilan serta performa mereka di Pro.

"Inilah yang memungkinkan mereka untuk menunggu dan merilis PS6 pada tahun 2029, seperti yang saya katakan beberapa bulan lalu."

Ia mengunggah tambahan yang berbunyi: "Saya tahu beberapa orang mengatakan PS6 akan dirilis pada tahun 2028, dan mereka masih bisa merilisnya pada musim liburan 2028 jika pimpinan perusahaan ingin mempercepat saat itu, karena keputusan akhir ada pada mereka."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PlayStation 6 PlayStation Sony
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176419//playstation_6-i5q0_large.jpg
Komentar Bos Sony Beri Petunjuk soal Jadwal Rilis PS 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/16/3169541//sony_luncurkan_aplikasi_playstation_family-jJxh_large.jpg
Sony Luncurkan Aplikasi PlayStation Family, Mungkinkan Orang Tua Kontrol Aktivitas Gaming Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/326/3166946//playstation_portal-3ftI_large.jpg
Sony Kembangkan Konsol PS6 Handheld Seperti Nintendo Switch, Ini Bocoran Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/57/3161970//sony_menghadirkan_lini_bravia_tv_2025_ke_indonesia-Apa0_large.JPG
Sony Luncurkan Lini BRAVIA 2025 di Indonesia, Hadirkan Pengalaman Sinema di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/326/3160583//ilustrasi-rlcy_large.jpg
Spesifikasi dan Tanggal Rilis PS6 Bocor, Harga Kemungkinan Sama dengan PS5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/326/3159508//light_of_motiram-NPpA_large.jpg
Diduga Jiplak Game Horizon, Sony Seret Tencent ke Pengadilan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement