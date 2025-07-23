Rumor Tanggal Rilis PS6 Mencuat, Ini Kata Netizen

JAKARTA – Seorang pembocor game ternama mengungkapkan klaim tentang tanggal rilis konsol game generasi selanjutnya dari Sony, PlayStation 6 atau PS6. Menurut klaim tersebut, PS6 tampaknya masih belum akan diumumkan dalam waktu dekat.

Dalam unggahan di X, Detective Seeds sebelumnya mengatakan bahwa "menurut seorang teknisi PlayStation yang bekerja di bagian perangkat keras, PS6 akan diumumkan pada tahun 2028 dan dirilis akhir musim gugur/awal musim dingin 2029".

Ia kini menegaskan hal tersebut, dengan mengatakan bahwa pembaruan besar yang akan datang untuk PS5 Pro pada 2026 akan "membawa generasi perangkat keras PS" hingga rilisnya PS6.

"Pembaruan PS5 Pro 2026 akan membawa generasi perangkat keras PS ke jendela rilis PS6 2029,” tulis Detective Seeds dalam postingannya, sebagaimana dilansir X.

“Pemilik PS4 akan terdorong untuk meningkatkan ke PS5 Pro tahun depan, dan gim-gim akan meluncurkan lebih banyak pembaruan dan patch yang meningkatkan tampilan serta performa mereka di Pro.

"Inilah yang memungkinkan mereka untuk menunggu dan merilis PS6 pada tahun 2029, seperti yang saya katakan beberapa bulan lalu."

Ia mengunggah tambahan yang berbunyi: "Saya tahu beberapa orang mengatakan PS6 akan dirilis pada tahun 2028, dan mereka masih bisa merilisnya pada musim liburan 2028 jika pimpinan perusahaan ingin mempercepat saat itu, karena keputusan akhir ada pada mereka."